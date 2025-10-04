تعریف ۳ سناریو برای خروج تاپیکو از بنگاه داری

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، روح الله شهیدی پور در نشست خبری بازدید خبرنگاران از مجتمع تولیدی نفت پاسارگاد اظهار داشت: تاپیکو در زنجیره نفت، گاز و پتروشیمی و بالادست فعال است، ما در صنعت پتروشیمی ۸ درصد سهم داریم.

وی ادامه داد: در حوزه لاستیک ۲۴ درصد، قیر ۳۱ درصد، روانکار ۱۱ درصد، پالایش نفت ۲۰ درصد،سلولزی ۱۳ درصد و در بالادست مجموعه نفت، گاز و پتروشیمی ۱۱ درصد سهم داریم.

مدیر عامل تاپیکو در ادامه به موضوع ناترازی انرژی و تاثیر آن بر تولید محصولات و همچنین آلترناتیوهای مجموعه تاپیکو‌ در این حوزه اشاره و تصریح کرد: برق عمده شرکت ها از واحدهای یوتیلیتی تامین می شود مثلا نفت پاسارگاد و ایرانول از یوتیلیتی پالایشگاه تهران و برای مواقع اضطراری از ژنراتور استفاده می کنند،

شهیدی پور با اشاره به چالش تامین گاز برای واحدهای پتروشیمی با خوراک گازی گفت: پارسال رکورد قطعی گاز در پتروشیمی خراسان با ۱۰۰ روز قطعی شکسته شد که از این بابت خسارت سنگینی در این مجتمع که تولیدکننده اوره و کریستال ملامین است؛ متحمل شدیم.

وی عدم النفع پتروشیمی خراسان بابت قطعی برق را یک همت عنوان کرد و‌ افزود: ما امسال از این پتروشیمی ۳ همت سود داشتیم که یک سوم عدم النفع بابت قطعی گاز بوده است.

مدیر عامل تاپیکو واردات گاز از ترکمنستان، استفاده از زغال سنگ و همچنین استفاده از مخازن گاز شمال شرق را از جمله راهکارها بابت حل مشکل گاز پتروشیمی خراسان برشمرد و گفت: برای استفاده از مخازن ذخیره سازی در حال رایزنی هستیم، ما بعنوان مصرف کننده یا باید گزینه واردات را داشته باشیم و یا به حوزه کمک به افزایش تولید ورود کنیم.

وی به موضوع احداث نیروگاه خورشیدی نیز اشاره و تصریح کرد: ما برای احداث ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی تعهد داریم، عمده مصرف برق در کارخانجات سیمان است که برای این منظور احداث نیروگاه ۱۰ مگاواتی در کارخانه سیمان زنجان در دستور کار است.

وی یادآور شد: ظرف ۵ سال یک درصد مصرف برق باید از انرژی خورشیدی تامین شود.

شهیدی پور به موضوع تامین آب مجتمع ها نیز اشاره و توضیح داد: همه پتروشیمی ها غیر از خراسان در کنار دریا مستقر هستند و از این بابت مشکلی نداریم، در مورد این مجتمع نیز طرح تصفیه پساب بجنورد با ۳۰میلیون متر مکعب ظرفیت را در دستور کار داریم که برای این منظور ۱.۵ همت سرمایه گذاری کرده ایم.

وی درباره برنامه تاپیکو برای خروج از بنگاه داری گفت: ما در این مجموعه آنچه را دولت و مجلس در برنامه‌ پنج ساله هفتم تعیین کرده اند، دنبال می کنیم و برای تحقق آن سه سناریو تعریف کرده ایم.

مدیر عامل تاپیکو‌ سناریوی اول را فروش کل سهام تاپیکو‌ عنوان کرد و گفت: ما در حال رایزنی هستیم، شستا نیز از این برنامه حمایت می کند به این ترتیب که با هلدینگ خلیج فارس تهاتر صورت گیرد یعنی ما سهام کنترلی را واگذار کرده و سهام غیرکنترلی و مدیریتی را بگیریم و درواقع سهامدار اقلیت شویم که در نتیجه آن نقدشوندگی بالا می رود، دارایی قفل نمی شود ضمن اینکه الزام برنامه هفتم نیز بوده است.

وی واگذاری زنجیره خاصی از تاپیکو را سناریوی دوم‌ در راستای خروج از بنگاه داری عنوان کرد و گفت: در نتیجه این شکل از واگذاری این امکان را خواهیم داشت که مجتمع های غیرسودده را نیز در کنار مجتمع های سودآور که قطعا مشتری دارند، واگذار کنیم.

شهیدی پور از واگذاری پیمان مدیریت بعنوان سناریوی سوم مجموعه متبوعش یاد کرد و گفت: شعار وزارت رفاه مالکیت عمومی و مدیریت خصوصی است، دست ما در دولت باز نیست که بتوانیم سودآور باشیم و این باعث می شود نتوانیم از خبرگان تراز اول استفاده کنیم بنابراین وقتی مدیریت واگذار می شود بخش خصوصی این محدودیت را ندارد، ما نیز می توانیم در سودآوری سهیم باشیم و این بازی برد-برد است.

وی گفت: هم اکنون به علت مسائل اقتصادی ارزش نماد تاپیکو در بورس فقط ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که فقط قیمت زمین ها و دارایی های روی سند آن به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان می رسد، از همین رو بخش خصوصی نمی تواند به قیمت منطقی در این زمینه برسد.

مدیر عامل هلدینگ تاپیکو خاطرنشان کرد: از مجموع شرکت‌های زیر مجموعه تاپیکو که ۵۰ مورد آن به طور مستقیم زیر نظر این هلدینگ مدیریت می شود، فقط ۲ شرکت زیان ده محسوب می شوند که طی سال گذشته ۱۲ شرکت این مجموعه ۲۱ هزار میلیارد تومان سود داشته اند.

انتهای پیام/