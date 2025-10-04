به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشاد مقیمی، مدیر عامل ایدرو در مراسم امضای قراردادهای تامین ناوگان ریلی با بیان اینکه جلسات متعددی برای رفع مسائل صنایع مرتبط با وزارت راه و شهرسازی را برگزار کردیم، اظهار داشت: با توجه به تکالیف برنامه هفتم در حوزه دریایی، جاده‌ای و ریلی همکاری خوبی را با مجموعه وزارت راه و شهرسازی آغاز کردیم.

وی ادامه داد: در حوزه جاده ١٢٢۴ دستگاه اتوبوس در حال ساخت است و از ماه آینده تحویل دهی اتوبوس‌ها آغاز می‌شود و هر ماه ١٠٠ دستگاه اتوبوس تحویل خواهد شد.

مدیرعامل ایدرو گفت: دستورالعمل تعمیرات، نوسازی و اسقاط کشتی و شناورها به اجرا می‌رسد و در حوزه ریلی هم در بحث افزایش عمق تولید داخل اقداماتی صورت گرفته و در این صنعت ٢٠٠ همت سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف انجام شده است.

مقیمی تاکید کرد: در صنعت ریلی قابلیت ساخت ۶ هزار دستگاه انواع زیرساخت‌ها قابلیت وجود دارد که سال گذشته فقط ساخت ٧٧٣ دستگاه انجام شده است.

وی با بیان اینکه ما به عنوان نهاد توسعه‌ای مأموریت داریم اقدامات تسهیل گری را انجام دهیم، گفت: یکی از موضوعات مهم فعالسازی شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه های صنعتی است که این اقدام مهم را به طور جدی در دستور کار قرار داریم.

مدیرعامل ایدرو با اشاره به ۴.۵ کیلومتر زیرساخت ریلی برای بار صنعتی در سمنان اظهار داشت: راه‌آهن سمنان به شبکه ریلی بازی کشور متصل می شود و با این اقدام بار صنعتی شرق تهران و قم بر روی ریل خواهد آمد .

همچنین در ادامه این نشست محمد اولیا، رییس گروه مپنا اظهار داشت؛ سابقه ساخت لوکوموتیو در در مپنا به دهه ٨٠ و انعقاد قرارداد قرارداد ١۵٠ دستگاه لوکوموتیو برمی‌گردد و آن قرارداد پایه گذار ساخت لوکوموتیو در کشور بود.

وی با اشاره به انعقاد قرارداد ساخت ۴٠ دستگاه لوکوموتیو گفت: تا ٨۵ درصد این لوکوموتیوها سهم داخلی است و این قرارداد در ١۴ تا ٢٩ ماه در شرکت لوکوموتیو مپنا به اجرا می‌رسد و با وجود شبکه بزرگ تامین کنندگان، تنوعی از تامین کنندگان پای کار هستند و این پروژه باعث رونق و اشتغال خواهد شد.

اولیا همچنین با اشاره به بازسازی ٣٧ دستگاه لوکوموتیو افزود: این قرارداد تعمیرات با بسیاری از تجهیزات از جمله موتور به اجرا می رسد. گروه مپنا علاوه بر این قراردادها به دنبال افزایش تولید است و با فراهم شدن ضمانتنامه در ساخت لوکوموتیو، واگن باری و مسافری مشارکت خواهد داشت و این شامل ساخت حداقل ۵٠ واگن مسافری خواهد شد.

