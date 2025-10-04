تبریک صندوق توسعه صادرات زعفران ایران به سرپرست جدید معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش ایلنا ودر متن پیام صندوق توسعه صادرات زعفران ایران آمده است: انتصاب شایسته دکتر هومن فتحی به سمت سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را تبریک می‌گوییم.

سوابق درخشان و نگاه راهبردی ایشان در حوزه بازرگانی بین‌الملل، نویدبخش دوره‌ای تازه از تعامل سازنده میان بخش دولتی و خصوصی است.

صندوق توسعه صادرات زعفران ایران ضمن اعلام حمایت از سیاست‌ها و برنامه‌های آن معاونت محترم، آمادگی خود را برای همکاری و هم‌افزایی در مسیر توسعه صادرات محصولات کشاورزی، به‌ویژه زعفران ایرانی، اعلام می‌دارد.

