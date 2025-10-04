تبریک صندوق توسعه صادرات زعفران ایران به سرپرست جدید معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی
صندوق توسعه صادرات زعفران ایران در پیامی، انتصاب دکتر هومن فتحی به سمت سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا ودر متن پیام صندوق توسعه صادرات زعفران ایران آمده است: انتصاب شایسته دکتر هومن فتحی به سمت سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را تبریک میگوییم.
سوابق درخشان و نگاه راهبردی ایشان در حوزه بازرگانی بینالملل، نویدبخش دورهای تازه از تعامل سازنده میان بخش دولتی و خصوصی است.
صندوق توسعه صادرات زعفران ایران ضمن اعلام حمایت از سیاستها و برنامههای آن معاونت محترم، آمادگی خود را برای همکاری و همافزایی در مسیر توسعه صادرات محصولات کشاورزی، بهویژه زعفران ایرانی، اعلام میدارد.