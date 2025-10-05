جعفر قادری در گفتگو با ایلنا:
بانک توسعه تعاون عملکرد قابل دفاعی دارد اما نیازمند حمایت جدی دولت است
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، عملکرد بانک توسعه تعاون را از ابتدای سال جاری «قابل دفاع» ارزیابی کرد و در عین حال تأکید کرد که این بانک برای ایفای نقش موثر در بخش تعاون و اقتصاد کشور، نیازمند حمایت جدی دولت و تقویت منابع مالی است.
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره عملکرد بانک توسعه تعاون از ابتدای سال تاکنون گفت: اگرچه آمار و ارقام دقیق و به روزی در این خصوص نداریم ولی طبق بررسیهای کلی باید گفت در مجموع، با توجه به سرمایه و منابع محدودی که بانک توسعه تعاون در اختیار دارد، عملکرد این بانک قابل دفاع است و توانسته است با وجود محدودیتها بازدهی خوبی در خصوص حوزه فعالیت خودش داشته باشد اما این کافی نیست و بدون تردید نیاز دارد که منابع مالی آن تقویت شود تا بتواند پاسخگوی مأموریتهای خود در بخش تعاون باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای این بانک در حمایت از طرحهای تعاونی افزود: بانک توسعه تعاون در حوزههای معرفیشده و مأموریتهای اصلی خود همراهی خوبی داشته، ولی محدودیت منابع باعث شده که نتواند آنگونه که باید در بخشهای مختلف اقتصادی نقشآفرین باشد. اگر این مشکل برطرف شود این بانک پتانسیل این را دارد که نقش موثری در حوزه حمایت از تعاونیها ایفاء کند.
قادری تأکید کرد: با توجه به دستورالعملها باید حمایت دولت از این بانک افزایش یابد و در این صورت این بانک در تقویت بخش تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی نقش موثرتری را میتواند ایفاء کند. طبق هدفگذاریها، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور باید به حدود سی و پنج درصد برسد، اما اکنون این سهم حدود شش تا هفت درصد است و فاصله زیادی با وضعیت مطلوب داریم.
نماینده شیراز در ادامه گفت: ما در حمایت از مواردی شبیه به بانک توسعه تعاون پیگیر هستیم و مجلس تاکید ویژهای روی این موضوع دارد و مطالبهگری از دولت برای حمایت از بانک توسعه تعاون در دستور کار قرار دارد. در قانون برنامه نیز برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی، از جمله بانک توسعه تعاون، تکالیفی برای دولت در نظر گرفته شده تا زمینه اجرای آن فراهم شود.
قادری در پایان خاطرنشان کرد: بانک توسعه تعاون میتواند بازوی توانمندی برای دولت در ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از تعاونیها باشد، به شرط آنکه از سوی دولت و نظام بانکی پشتیبانی مالی و اعتباری کافی دریافت کند.