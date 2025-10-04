تولید مرغ به روال عادی برگشت

به گزارش ایلنا، احمد شریعتی، مدیرکل اداره دامپزشکی استان تهران گفت: امروز شنبه ۱۲ مهر ماه آغاز هفته دامپزشکی در کشور است. یکی از وظایف ما در این سازمان نظارت بهداشتی از بسته‌بندی و عرضه فرآورده‌های خام دامی است.

وی افزود: هدف از این نظارت ارتقا خدمات بسته‌بندی و عدم انتقال بیماری از مواد غذایی به جامعه است.

وی ادامه داد: ما در حوزه بسته‌بندی فرآورده‌های خام دامی پیشرفت بسیاری داشتیم و مقایسه بین کشتار و عرضه گوشت در حدود ۲ دهه قبل و امروز گویا این امر است. در حدود ۳ دهه قبل دام سالم وارد کشتارگاه‌ها می‌شد و به دلیل عدم شرایط مناسب، گوشت آلوده بیرون می‌رفت.

این مسئول دولتی اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت کشتار و بسته‌بندی فرآورده‌های خام دامی با کشورهایی چون برزیل و اروپا تفاوتی ندارد.شریعتی با بیان این که شرایط نظارت بر عرضه محصولات پروتئینی سالم و بهداشتی یک مبارزه است، تصریح کرد: امروز ۵۰ درصد وقت ما در سازمان دامپزشکی در حوزه تامین بازار در زمان مقرر است تا معیشت مردم دچار مشکل نشود.

وی با اشاره به شرایط جنگی عنوان کرد: امروز صحبت از امنیت غذایی است و تامین گوشت در کنار نان و سوخت از اهمیت زیادی برخوردار است.شریعتی گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تمهیداتی اندیشیده شد که کشتارگاه‌ها، واحدهای بسته‌بندی، حمل و نقل بدون تعطیلی فعالیت مستمر داشته باشند. در این مقطع زمانی نه تنها کمبود وجود نداشت حتی وفور عرضه فرآورده‌های خام دامی بیش از امروز بود.

مدیرکل اداره دامپزشکی استان تهران با اشاره به قیمت بالا گوشت در بازار، ادامه داد: دولت ۸ میلیارد دلار یارانه با ارز ۲۸.۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی در نظر گرفته تا بهای تمام شده تولید گوشت کاهش یابد و این محصول با نرخ مناسب به دست مردم برسد.این مسئول دولتی در خصوص کاهش عرضه گوشت در بازار، بیان کرد: کشتارگاه‌ها در استان تهران پنج‌شنبه‌ها تعطیل و جمعه‌ها فعال هستند و بر اساس گزارش از آمار کشتار دام در روز گذشته، کشتار روند افزایشی داشته است.

وی گفت: در شرایط کنونی مصرف بالا رفته و به اصطلاح تقاضای کاذب برای خرید و دپو از سوی خانواده‌ها و نهادهایی چون دانشگاه‌ها و... بیشتر است.

وی با بیان این که تولید و عرضه گوشت مرغ کاهش نیافته است، ادامه داد: ماهانه برنامه‌ریزی شده تا ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شود اما شرایط گرما، گرد و غبار، ناترازی انرژی و... شرایط تولید را سخت کرده و مرغ‌ها در فصل گرما وزن کمتری دارند.

شریعتی در پایان گفت: شرایط عرضه گوشت مرغ از شهریور به بعد بهبود پیدا کرده و وضعیت بهتر می‌شود.

