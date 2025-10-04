خبرگزاری کار ایران
اعلام قیمت طلا و سکه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۴

قیمت طلا و سکه در بازار امروز شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۳ هزار و ۸۸۴ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۰ میلیون و ۹۷۷ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار به ۱۴ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان رسید. 

همچنین سکه امامی ۱۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. 

نیم سکه هم ۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

 

