خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر ارتباطات در مراسم افتتاح هفته جهانی فضا خبر داد؛

بهره‌برداری از ایستگاه‌های ماهواره‌ای چناران و سلماس تا پایان سال

بهره‌برداری از ایستگاه‌های ماهواره‌ای چناران و سلماس تا پایان سال
کد خبر : 1695413
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه مخابرات فضایی را دنبال می‌کنیم، خبر از بهره‌برداری از ایستگاه‌های ماهواره‌ای سلماس و چناران تا پایان سال داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در مراسم افتتاح هفته جهانی فضا که در محل این وزارتخانه برگزار شد، گفت: در دولت چهاردهم اولین‌های فضایی کم نداریم.

وی افزود: پرتاب سامانه یک با استفاده از پرتابگر داخلی، تلاش برای رسیدن به مدار ۳۶۰۰۰ کیلومتر و ماهواره مخابراتی تلاش بسیار ارزشمندی است؛ همین که عزیزان جسارت رفتن به سمت همچین اتفاقی را دارند قابل تقدیر است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه زیرسیستم‌های «ناهید ۲» با موفقیت تست و ارزیابی شد، گفت: ایستگاه‌های ماهواره‌ای سلماس و چناران رسما قبل از پایان سال مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. نکته مهم اینکه ما مخابرات فضایی را دنبال می‌کنیم. 

 هاشمی گفت: آن چیزی که من می‌خواهم اینجا اضافه بکنم و قبلا تاکید کردم و مجددا از این تریبون استفاده و تاکید می‌کنم این است که ما در دولت چهاردهم یک رویکرد متفاوت را دنبال می کنیم و آن هم این است که پرتاب‌ ماهواره‌ها برای ارائه خدمت به مردم انجام می‌شود یعنی ما رضایت مردم و خدمت باکیفیت به مردم را در دستور کار قرار داده‌ایم.

هاشمی از موفقیت‌های اخیر در پروژه‌های فضایی همچون سامانه پرتابگر داخلی و ماهواره‌های ناهید، پارس، هدهد، مهدا و... تقدیر کرد و گفت: در پروژه ناهید، برای نخستین بار در کشور، پیام‌رسانی و تماس صوتی در باند KU با موفقیت انجام شده است و تمامی زیرسیستم‌های این ماهواره به‌طور کامل آزموده و ارزیابی شده‌اند.

وزیر ارتباطات با اشاره به آزمایش موفق ارسال پیامک از یکی از ایستگاه‌های فضایی کشور و دریافت آن در ایستگاه قشم، افزود: این موفقیت نشان‌دهنده ظرفیت‌های واقعی کشور در حوزه مخابرات فضایی است که می‌تواند در خدمت مردم و ارتقای کیفیت خدمات قرار گیرد.

هاشمی در پایان از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری رسمی از ایستگاه‌های سلماس و چناران تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: امیدواریم با تکمیل پایگاه پرتاب چابهار و راه‌اندازی این ایستگاه‌ها، گامی بلند در مسیر پیشرفت فضایی کشور برداشته شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی