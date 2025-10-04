وزیر ارتباطات در مراسم افتتاح هفته جهانی فضا خبر داد؛
بهرهبرداری از ایستگاههای ماهوارهای چناران و سلماس تا پایان سال
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه مخابرات فضایی را دنبال میکنیم، خبر از بهرهبرداری از ایستگاههای ماهوارهای سلماس و چناران تا پایان سال داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در مراسم افتتاح هفته جهانی فضا که در محل این وزارتخانه برگزار شد، گفت: در دولت چهاردهم اولینهای فضایی کم نداریم.
وی افزود: پرتاب سامانه یک با استفاده از پرتابگر داخلی، تلاش برای رسیدن به مدار ۳۶۰۰۰ کیلومتر و ماهواره مخابراتی تلاش بسیار ارزشمندی است؛ همین که عزیزان جسارت رفتن به سمت همچین اتفاقی را دارند قابل تقدیر است.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه زیرسیستمهای «ناهید ۲» با موفقیت تست و ارزیابی شد، گفت: ایستگاههای ماهوارهای سلماس و چناران رسما قبل از پایان سال مورد بهرهبرداری قرار میگیرد. نکته مهم اینکه ما مخابرات فضایی را دنبال میکنیم.
هاشمی گفت: آن چیزی که من میخواهم اینجا اضافه بکنم و قبلا تاکید کردم و مجددا از این تریبون استفاده و تاکید میکنم این است که ما در دولت چهاردهم یک رویکرد متفاوت را دنبال می کنیم و آن هم این است که پرتاب ماهوارهها برای ارائه خدمت به مردم انجام میشود یعنی ما رضایت مردم و خدمت باکیفیت به مردم را در دستور کار قرار دادهایم.
هاشمی از موفقیتهای اخیر در پروژههای فضایی همچون سامانه پرتابگر داخلی و ماهوارههای ناهید، پارس، هدهد، مهدا و... تقدیر کرد و گفت: در پروژه ناهید، برای نخستین بار در کشور، پیامرسانی و تماس صوتی در باند KU با موفقیت انجام شده است و تمامی زیرسیستمهای این ماهواره بهطور کامل آزموده و ارزیابی شدهاند.
وزیر ارتباطات با اشاره به آزمایش موفق ارسال پیامک از یکی از ایستگاههای فضایی کشور و دریافت آن در ایستگاه قشم، افزود: این موفقیت نشاندهنده ظرفیتهای واقعی کشور در حوزه مخابرات فضایی است که میتواند در خدمت مردم و ارتقای کیفیت خدمات قرار گیرد.
هاشمی در پایان از برنامهریزی برای بهرهبرداری رسمی از ایستگاههای سلماس و چناران تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: امیدواریم با تکمیل پایگاه پرتاب چابهار و راهاندازی این ایستگاهها، گامی بلند در مسیر پیشرفت فضایی کشور برداشته شود.