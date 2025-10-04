عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی تأکید کرد:
حمایت از فینتکها و ابزارهای نوین تأمین مالی ضروری است
عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی، با اشاره به تغییر فضای رقابتی در نظام بانکی، همافزایی درونگروهی، بر حمایت از فینتکها و توسعه ابزارهای نوین مالی مانند «تأمین مالی زنجیرهای» و «توکنایز کردن داراییها» به عنوان راهبردهای کلیدی برای حفظ و تقویت جایگاه این بانک در آینده تأکید کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، سیدحمید سیدی در دومین همایش شرکتهای تابعه این بانک، با بیان اینکه مأموریت اصلی این بانک حمایت از کشاورزان و تأمین امنیت غذایی کشور است، تصریح کرد: دستیابی به این هدف بزرگ با ابزارهای محدود یک بانک قابل تحقق نیست، اما با همافزایی و همکاری شرکتهای زیرمجموعه میتوان راه حل یکپارچه و جامع به فعالان بخش کشاورزی ارائه داد.
وی کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری، نوآوری در خدمات و افزایش تابآوری در برابر چالشهایی مانند نوسانات بازار را از مهمترین دستاوردهای همافزایی سازمانی دانست و افزود: همافزایی یک شعار نیست، بلکه یک الزام استراتژیک است که باید با تشکیل کمیتههای مشترک و ایجاد پلتفرمهای اشتراک دانش، تبادل اطلاعات را نهادینه کنیم تا بتوانیم یک سبد طلایی از خدمات به مشتریان ارائه دهیم.
سیدی با اشاره به تأکید وزیر امور اقتصاد و دارایی در مجمع عمومی این بانک، حمایت از فینتکها را یکی از اصلیترین برنامههای پیش رو خواند و گفت: آینده نظام مالی در گرو همکاری راهبردی با فینتکهاست. از این رو باید از این فرصتها استفاده و در شرکتهای نوپای فناوری مالی سرمایهگذاری کنیم.
عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی با بیان اینکه آغاز فعالیت «گرینپی» اقدامی در راستا توسعه ابزارهای نوین مالی است، بر ضرورت حمایت همهجانبه مجموعه بانک و شرکتها از این ابزار مالی تأکید کرد.
وی توسعه «تأمین مالی زنجیره» را به عنوان راهکاری برای جلوگیری از اثرات تورمی تزریق نقدینگی و حمایت همزمان از واحدهای تولیدی، برشمرد و با اشاره به طراحی پلتفرم «پالیز» و ابزار «برات الکترونیک» در بانک کشاورزی، تصریح کرد: لازم است شرکتهای تابعه بانک نیز در مراودات مالی خود از این ابزارها به صورت عملیاتی استفاده کنند تا استفاده از آن در کل زنجیره ترویج یابد.
او همچنین به دستور وزیر اقتصاد مبنی بر لزوم ارائه کارتهای اعتباری به کشاورزان برای ایجاد توازن در بازار اشاره کرد و اظهار کرد: از آنجا که کشاورزان در مقاطعی از سال برای تأمین معاش خود با مشکل نقدینگی مواجه میشوند، ارائه کارتهای اعتباری و ابزارهایی مانند BNPL (الان بخر، بعداً پرداخت کن) میتواند از عرضه ناگهانی محصول توسط کشاورز و برهم خوردن تعادل بازار جلوگیری کند.
سیدی با تأکید بر استفاده شرکتهای تابعه از ظرفیت پلتفرمهای داخلی بانک کشاورزی مانند «گرینپی»، «توکنایز کردن داراییها» را به عنوان روشی نوین برای فروش اموال مازاد این بانک معرفی کرد و از اداره امور شرکتها خواست تا این موضوع به عنوان یکی از تکالیف مجمع به شرکتهای زیرمجموعه ابلاغ شود.