شش ماه اول سال ۱۴۰۴؛
38 هزار عروس و داماد از بانک صادرات ایران وام ازدواج گرفتند
بانک صادرات ایران در شش ماه ابتدای سال 1404 شرایط ازدواج بیش از 38 هزار عروس و داماد را تسهیل کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، این بانک در شش ماه ابتدای سال 1404 با پرداخت بیش از 129 هزار میلیارد ریال وام قرضالحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه، 38 هزار و 630 عروس و داماد را به خانه بخت فرستاد.
پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به عنوان مهمترین وام حمایتی و مسئولیتهای اجتماعی نظام بانکی، در بانک صادرات ایران مورد توجه است و به طور پیوسته به متقاضیان پرداخت میشود.
عملکرد بانک بانک صادرات ایران در حوزه پرداخت وامهای قرضالحسنه و حمایتی نشان میدهد که طی شش ماهه نخست سال جاری، ۸۷ هزار فقره وام قرضالحسنه به ارزش حدود ۱۸۳ هزار میلیارد ریال و بیش از ۱۳ هزار فقره تسهیلات حمایتی از محل منابع عادی به ارزش نزدیک به ۵۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شده و طی این مدت در مجموع بیش از ۱۰۰ هزار فقره وام قرضالحسنه و تسهیلات حمایتی به ارزش ۲۴۰ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.