عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح کرد:

پایان آینده‌فروشی خودرو در سایپا/ مدیران باید محصول واقعی بفروشند نه رؤیا

پایان آینده‌فروشی خودرو در سایپا/ مدیران باید محصول واقعی بفروشند نه رؤیا
نماینده مردم تهران، شمیرانات و ری در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از آینده‌فروشی‌های که در گذشته برخی از مدیران خودروسازی‌ داشتند، گفت: مدیران قبلی با فروش آرزوها و تعهدات غیرواقعی، بار سنگینی بر دوش مدیران فعلی گذاشته‌اند.

مجتبی زارعی، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به آسیب سنگینی که از آینده‌فروشی مدیران گذشته در شرکت‌های خودروساز ایجاد شده گفت: متأسفانه موضوعی که در بین اغلب مدیران وجود دارد این است که آرزوهایشان را تبلیغ می‌کنند، در صورتی که مدیر اجرایی باید آنچه را که تولید کرده بفروشد. این اشکال اپیدمی در بین مدیران کشور است و باعث ایجاد آسیب‌های جدی در بخش‌های مختلف اقتصادی شده است.

وی افزود: متأسفانه این آسیب در سایپا هم وجود دارد و مدیران فعلی ناچارند پاسخگوی عملکرد مدیران گذشته باشند. در تحویل محصول نیز باید تعهدات گذشته که از دوران قبل ایجاد شده را پاسخ دهند و این موضوع باعث ایجاد خلل در روند عملکردی و فشار مضاعف بر مجموعه شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: خوشبختانه نگاه مدیرعامل گروه سایپا بر این اساس نیست و در تلاش است که علاوه بر پاسخگویی به تعهداتی که از گذشته ایجاد شده، در این دوران به‌دور از آینده‌فروشی، محصولات خود را به صورت پیش فروش و یا فروش فوق العاده به متقاضیان عرضه کند.

وی خاطرنشان کرد: هرچند این رویکرد، شرایط کاری سایپا را بسیار سخت کرده است، اما بدون تردید این روش سالم و منطقی، ضامن بازگشت اعتماد عمومی و پایداری تولید در صنعت خودرو خواهد بود و عملکرد کنونی مدیریت سایپا در این مسیر قابل تقدیر است.

