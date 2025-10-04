خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عقب‌نشینی دلار در بازار؛ آغاز کاهش قیمت‌ها

عقب‌نشینی دلار در بازار؛ آغاز کاهش قیمت‌ها
کد خبر : 1695380
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار امروز در بازار آزاد کاهشی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز شنبه ۱۲ مهرماه با اقدام بانک مرکزی مبنی بر افزایش عرضه اسکناس برای تامین ارز واردات و پاسخ به نیازهای ارزی بازرگانان به ویژه برای واردات خرد؛ قیمت دلار و انواع ارز در بازار آزاد کاهش پیدا کرد. بطوریکه تا این لحظه تنظیم این گزارش، قیمت دلار به ۱۱۵ هزار تومان عقب نشینی کرده است. 

همچنین نرخ تتر با روند نزولی به ۱۱۴ هزار تومان رسیده است. 

طبق گفته فعالان بازار احتمالا امروز این ریزش قیمت در بازار ادامه دار باشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی