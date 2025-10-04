به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز شنبه ۱۲ مهرماه با اقدام بانک مرکزی مبنی بر افزایش عرضه اسکناس برای تامین ارز واردات و پاسخ به نیازهای ارزی بازرگانان به ویژه برای واردات خرد؛ قیمت دلار و انواع ارز در بازار آزاد کاهش پیدا کرد. بطوریکه تا این لحظه تنظیم این گزارش، قیمت دلار به ۱۱۵ هزار تومان عقب نشینی کرده است.

همچنین نرخ تتر با روند نزولی به ۱۱۴ هزار تومان رسیده است.

طبق گفته فعالان بازار احتمالا امروز این ریزش قیمت در بازار ادامه دار باشد.

