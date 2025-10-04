به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴) آیین افتتاح هفته جهانی فضا با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسن سالاریه معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران، وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه فضایی ایران و مرتضی نیکخو مفرد دبیر هفته جهانی فضا در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

هر ساله انجمن هفته جهانی فضا موضوعی را برای برگزاری رویدادهای هفته جهانی فضا انتخاب می‌کند تا همه فعالیت‌ها و رویدادها در سراسر جهان در این هفته (۱۳ تا ۱۹ مهر- ۴ تا ۱۰ اکتبر) پیرامون این شعار برنامه‌ریزی شود؛ این انجمن شعار هفته جهانی فضا در سال ۱۴۰۴ را «زندگی در فضا» نام‌گذاری کرده است.

۱۳ تا ۱۸ مهرماه هفته جهانی فضاست

مرتضی نیکخوی‌مفرد، دبیر هفته جهانی فضا در تشریح برنامه‌های هفته جهانی فضا در آیین افتتاح هفته جهانی فضا گفت: بر اساس قطع‌نامه‌ای که در سال ۱۹۹۹ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، از چهارم اکتبر (پرتاب نخستین ماهواره ساخت بشر) تا ۱۰ اکتبر هفته جهانی فضا نام‌گذاری شد.

وی افزود: شعار هفته جهانی فضا، زندگی در فضاست.

دبیر هفته جهانی فضا گفت: این هفته هر ساله در بیش از ۹۰ کشور جهان جشن گرفته می‌شود. همچنین، برنامه‌های مختلفی برای علاقمندان به فناوری فضایی برگزار می‌شود. در سال گذشته ۱۵۰۱۶۷ برنامه در سراسر دنیا در طول این هفته برگزار شده است. جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که همه سال برگزاری این هفته مشارکت فعال داشته است. در سال‌های اخیر ایران جزو ۱۰ کشور اول فعال در برگزاری این هفته بوده است.

دبیر هفته جهانی تصریح‌کرد: در طول ایام هفته برنامه‌های سازمان فضایی معمولا یک هفته تا دو هفته ادامه می‌یابد. اهداف برگزاری این هفته، آموزش مردم در جهان به منظور آگاهی از فواید حاصل از بهره‌برداری از فضا، رونق استفاده از فضا برای توسعه اقتصادی پایدار و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های فضایی و... است.

آموزش هوش مصنوعی و صنایع فضایی در پژوهشسراها در حال پیگیری است

مصطفی آذرکیش، معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش نیز در ادامه این مراسم، گفت: هفته جهانی فضا را فرصتی برای نگاه تازه برای سرمایه‌گذاری در آموزش فضاپایه می‌دانیم. نظام تعلیم و تربیت، یک نهاد اجتماعی و فرهنگی و سازمان‌یافته است که انتقال و اعتلای فرهنگ جامعه را بر عهده دارد. بنابراین می‌کوشیم تا بتوانیم برای کودکان مفاهیم فضا را ساری و جاری و ترجمه کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای اصلی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تنوع‌بخشی به محیط های یادگیری و ایجاد شبکه‌ای از محیط‌های یادگیری است، گفت: ۶۹۴ پژوهشسرای دانش‌آموزی داریم که علوم فضا را برای کودکان ساده‌سازی می‌کنند. همچنین، ۱۵۰۰ انجمن علمی و پژوهشی نجوم و فناوری‌های فضا تعمیق این آموزش‌ها را در دستور کار دارند تا نوجوان و جوان ما آسمان را نه یک رویا، بلکه یک فرصت ببیند.

معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: آموزش هوش مصنوعی و صنایع فضایی در پژوهشسراهای دانش‌آموزی در حال پیگیری است.

شبیه‌سازی خاک ماه برای نخستین‌بار در ایران

مهدی نصیری سروری، نماینده دانشگاه علم و صنعت و‌ مجری پروژه کاوش ماه نیز در این مراسم گفت: برای نخستین‌بار خاک ماه در کشور شبیه‌سازی و ترکیب آن با نمونه واقعی مأموریت آپولو ۱۴ تطابق بالایی نشان داده است. امکان کشت گیاه در این خاک مورد تأیید ناسا قرار گرفته و محفظه اختصاصی کشت گیاه با ثبت بین‌المللی ساخته شده است.

وی ادامه داد: در بخش سکونت‌سازی، سازه‌های سبک اوریگامی و سیمان حاصل از خاک ماه با الهام از معماری سنتی ایران پیشنهاد شده است.

وی گفت: هلیوم‌۳ به‌عنوان منبع انرژی پاک و ارزشمند، مهم‌ترین ذخیره ماه شناخته می‌شود و کاربردهایی در انرژی همجوشی، پزشکی و فناوری کوانتومی دارد. بررسی پلاسما و نقاط مناسب فرود و بهره‌گیری از فناوری مقاوم اسپین‌ترونیک از دیگر محورهای تحقیق است. مرکز تحقیقات ماه در کشور به زودی باید ایجاد شود.

هفته جهانی فضا در سال پیش رو با تمرکز بر رونق استفاده از فضا برای توسعه اقتصادی پایدار و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های فضایی است‌.

