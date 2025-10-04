خبرگزاری کار ایران
تحقق ۸۴۰۰ میلیارد تومانی واگذاری دارایی‌های دولت در نیمه نخست امسال

تحقق ۸۴۰۰ میلیارد تومانی واگذاری دارایی‌های دولت در نیمه نخست امسال
طبق داده های منتشر شده از سوی سازمان خصوصی سازی، طی نیمه نخست امسال بیش از ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های دولت اجرایی شده است.

به گزارش ایلنا، داده‌های منتشره از سوی سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که در نیمه نخست امسال (تا پایان شهریور ۱۴۰۴) ۸ هزار و ۴۸۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان مجموع عملکرد این سازمان در واگذاری دارایی‌های دولتی بوده است.

از این رقم ۸۴۸۳ میلیارد تومان عملکرد در راستای واریز به حساب درآمد عمومی، ۸۰ میلیارد تومان تکلیف در راستای ردیف درآمدی موضوع واگذاری سهام از طریق مزایده عمومی جهت تسویه بدهی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۵۰ میلیارد تومان تکلیف در راستای ردیف درآمدی موضوع واگذاری سهام متعلق به وزارت جهاد کشاورزی و همچنین سایر ردیف درآمدهای عمومی بوده است.

مجموع تکلیف امسال سازمان خصوصی در قانون بودجه، ۲۱۵ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان بوده که از این رقم، عملکرد ۶ ماهه امسال ۸۴۸۸.۱ میلیارد تومان بوده که معادل ۳.۹ درصد تکالیف تعیین شده در خصوص واگذاری دارایی‌های دولت است.

مجموع واگذاری‌های انجام شده از سال ۱۳۸۰ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ بر اساس قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، ۸۴۵ هزار و ۸۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان (۸۴۵ همت) بوده است.

