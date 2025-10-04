ظرفیت صادرات الانجی آمریکا در مسیر ۲ برابر شدن
اکسپندینگ انرژی پیشبینی کرده است که ظرفیت صادرات الانجی آمریکا از خلیج مکزیک تا پایان دهه دو برابر خواهد شد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، احتمال میرود ظرفیت صادرات گاز طبیعی مایع شده (الانجی) از پروژههای ساحلی آمریکا در امتداد خلیج مکزیک تا پایان سال ۲۰۳۰ میلادی دو برابر شود و به حدود ۲۸ میلیارد فوتمکعب در روز برسد؛ رشدی که با افزایش تقاضا برای تأمین انرژی مراکز داده و زیرساختهای هوش مصنوعی همراه خواهد بود.
دومنیک دلاوسو، مدیرعامل شرکت اکسپندینگ انرژی، روز سهشنبه (هشتم مهر) در کنفرانس انرژی آستین بیان کرد: تقاضا برای گاز طبیعی بهمنظور تأمین برق مراکز داده و سامانههای هوش مصنوعی تا پایان دهه احتمال دارد به ۴ تا ۵ میلیارد فوتمکعب در روز برسد.
وی هشدار داد بازارهای الانجی پیش از رسیدن به محدودیتهای عرضه، دورههایی از عرضه بیش از حد را تجربه خواهند کرد.
مدیرعامل شرکت اکسپندینگ انرژی به نگرانیهای اخیر پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال انرژی که گفته بود ساختوساز گسترده واحدهای الانجی در ایالات متحده میتواند در صورت بهرهبرداری همزمان پروژهها، به اشباع طولانیمدت بازار منجر شود، اشاره کرد.
دلاوسو افزود: قیمت گاز طبیعی میتواند تا سال ۲۰۲۷ بهطور میانگین به بیش از ۵ دلار و ۵۰ سنت برای هر یک میلیون فوت مکعب برسد، اما در عین حال ممکن است به زیر ۲ دلار و ۵۰ سنت هم برسد؛ نوسانی که نشاندهنده بیثباتی بازار در سالهای پیشروست.
وی همچنین تأکید کرد که با وجود حمایت دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، از توسعه زیرساختهای گازی، چالشهای حقوقی و هزینههای بالای احداث خطوط لوله جدید همچنان از عوامل محدودکننده توسعه ظرفیت صادراتی بهشمار میروند.