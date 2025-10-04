به گزارش خبرنگار ایلنا، اتحادیه اروپا در حالی تحریم‌ها علیه ایران را بازگردانده که محدودیت‌های سختگیرانه‌ای را بر تجارت فولاد و دیگر فلزات وضع کرده است. این اقدامات تحریمی شامل ممنوعیت کامل فروش، عرضه، انتقال یا صادرات گرافیت و همچنین فلزات فرآوری نشده و محصولات نیمه‌تمام، به ویژه محصولات آلومینیومی و فولادی، به شرکت‌های ایرانی یا برای استفاده در ایران است. صادرات این مواد از ایران به اتحادیه اروپا نیز ممنوع شده است.

البته شورای اروپا ادعا کرده که فلزات می‌توانند به توسعه برنامه‌های هسته‌ای و بالستیک ایران و همچنین تقویت صنایع تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کمک کنند و مدعی شده که صادرات آن‌ها به این کشور یک خطر امنیتی مستقیم محسوب می‌شود.

در همین زمینه، محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به این محدودیت، گفت: ما خیلی وقت بود که فولاد را به اروپا صادر نمی‌کردیم.

تحریم‌های اروپا بر صادرات ما تاثیری ندارد

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: تحریم صادرات فولاد و فلزات ایران به اروپا تاثیری روی تجارت فولاد ما نخواهد داشت.

مفتح با اشاره به مشتریان منطقه‌ای فولاد و فلزات ایران، گفت: ما مشتری منطقه‌ای داریم و داشتیم و ازاینرو تحریم صادرات فولاد و فلزات ایران به اروپا تاثیر چشمگیری روی صادرات فولاد ما نخواهد داشت.

عمده صادرات فولاد ایران به منطقه است

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: عمده مشتریان فولاد ایران، مشتریان منطقه‌ای هستند.

مفتح در پاسخ به این سوال که فولاد ایران بیشتر به کدام کشورها صادر می‌شود؟ گفت: اگر به طور رسمی بخواهید بگویید عمده تجار منطقه مشتریان فولاد ایران بودند و هستند. البته بسیاری از آنها به صورت واسطه عمل می‌کنند ولی آنها خریدار فولاد و فلزات ایران هستند. این تجارت کماکان ادامه دارد.

