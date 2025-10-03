خبرگزاری کار ایران
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد

عرضه ارز با نرخ توافقی در مرکز مبادله افزایش می‌یابد

کد خبر : 1695026
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: برنامه توسعه صادرات در دولت تهیه شده و با وزارت صنعت در حال پیگیری آن هستیم. بر این اساس، عرضه ارز برخی کالاهای صادراتی در بازار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی افزایش می‌یابد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا فرزین شب گذشته در نشستی با فعالان اقتصادی، اظهار کرد: اکنون تمام ارز صادراتی صنایع مواد غذایی به صورت اسکناس یا طلا در بازار دوم عرضه می‌شود. به دنبال این هستیم تا برخی صنایع فلزی و فولادی، حتی برخی صنایع وابسته به پتروشیمی برای بالا بردن مزیت صادراتی آنها در بازار دوم مرکز مبادله عرضه شود.

وی گفت: البته درباره عرضه ارز در بازار دوم باید بر این نکته تاکید کرد که انتقال شدید اعداد بزرگ در بازار دوم هم نباید منجر به تورم شود.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، اصلاحات در حوزه ارزی نباید شوک‌آور باشد و حتما آن را تدریجی و مدیریت شده انجام می‌دهیم تا آثار تورمی آن را مدیریت کنیم.

