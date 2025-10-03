پایان واریز سود سهام عدالت به حساب ۴۴ میلیون سهامدار

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: در این مرحله برای 44 میلیون و 79 هزار مشمول، سود سهام عدالت از طریق 19 بانک عامل پرداخت شد.

بر اساس این گزارش، دارندگان سبد سهام عدالت با ارزش‌های مختلف به شرح زیر سود دریافت کردند:

سبد 452 هزار تومانی: 747 هزار تومان

سبد 492 هزار تومانی: 814 هزار تومان

سبد 532 هزار تومانی: 881 هزار تومان

سبد یک میلیون تومانی: یک میلیون و 650 هزار تومان

شایان ذکر است بخشی از این سود مربوط به عملکرد سال 1402 شرکت‌های سرمایه‌پذیر بوده و همچنین برای دومین بار منافع حاصل از سود سهام عدالت سنوات اخیر نیز به حساب بیش از 44 میلیون سهامدار واریز شده است.

در این مرحله، سود متعلق به یک میلیون و 50 هزار متوفی مشمول سهام عدالت نیز بین حدود چهار میلیون و 290 هزار ورثه آنها به‌طور عادلانه توزیع گردید.

گفتنی است مرحله نخست پرداخت سود سهام عدالت سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1402، اواخر سال گذشته برای بیش از 44 میلیون سهامدار انجام شده بود.

بانک‌های ملی، صادرات، کشاورزی، ملت، تجارت، سپه، رفاه کارگران، مسکن، پاسارگاد، قرض‌الحسنه مهر ایران، شهر، پارسیان، قرض‌الحسنه رسالت، آینده، اقتصاد نوین، سامان، دی، توسعه تعاون و پست بانک در فرآیند واریز مرحله دوم سود سهام عدالت نقش داشتند.

در راستای افزایش اطلاع‌رسانی به مشمولان، علاوه بر پیامک‌های بانک‌های عامل، پیام‌های شخصی واریز سود سهام عدالت از طریق چهار پیام‌رسان داخلی «بله»، «روبیکا»، «سروش پلاس» و «آی‌گپ» نیز برای سهامداران ارسال شد تا از مبلغ سود خود مطلع شوند

انتهای پیام/