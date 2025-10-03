اعلام قیمت طلا و سکه ١١ مهر ١۴٠۴
قیمت طلا و سکه امروز جمعه ١١ مهر ماه اعلام شد.
به گزارش ایلنا، امروز جمعه ١١ مهر ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ٣ هزار و ٨۵٧ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١١ میلیون و ٨١ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ٢۴ عیار به ١۴ میلیون و ٧٧۵ هزار تومان رسید.
همچنین سکه امامی ١١٧ میلیون و ١۶٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١١٠ میلیون و ٨٩٠ هزار تومان معامله شد .
نیم سکه هم ۶٢ میلیون و ٨۶٠ هزار تومان قیمتگذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣۵ میلیون و ٨۶٠هزار تومان رسید.