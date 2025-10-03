خبرگزاری کار ایران
اعلام قیمت طلا و سکه ١١ مهر ١۴٠۴

اعلام قیمت طلا و سکه ١١ مهر ١۴٠۴
قیمت طلا و سکه امروز جمعه ١١ مهر ماه اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز جمعه ١١ مهر ماه  ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ٣ هزار و ٨۵٧ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١١ میلیون و ٨١ هزار  تومان و قیمت هر گرم طلای ٢۴ عیار به ١۴ میلیون و ٧٧۵ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ١١٧ میلیون و ١۶٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١١٠ میلیون و  ٨٩٠ هزار تومان معامله شد .

 نیم سکه هم ۶٢ میلیون و ٨۶٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣۵ میلیون و ٨۶٠هزار تومان رسید.

 

