توافق ایران و قزاقستان برای توسعه ترانزیت ریل‌پایه و رفع موانع ترانزیتی

توافق ایران و قزاقستان برای توسعه ترانزیت ریل‌پایه و رفع موانع ترانزیتی
به گزارش ایلنا، جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با معاون وزیر حمل و نقل قزاقستان، بر لزوم رشد همکاری‌های دو کشور در حوزه حمل و نقل ریلی تاکید کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن در این دیدار که ۹ مهرماه در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت‌های ایران و قزاقستان برای دستیابی به اهداف تعیین شده در توسعه ترانزیت ریل‌پایه تاکید کرد.

ذاکری با تشریح توانمندی‌های بخش خصوصی و شرکت‌های ایرانی در ارائه خدمات فنی و لجستیکی، از آمادگی ایران برای آموزش و همکاری در این زمینه خبر داد.

افزایش حمل و نقل ریلی از مسیر کریدور شمال- جنوب که قزاقستان را از طریق ایران به سواحل جنوبی و آب‌های آزاد متصل می‌کند، از دیگر موضوعات مورد تاکید مدیرعامل راه آهن در این دیدار بود.

ماقصت کالی اکبروف، معاون وزیر حمل و نقل قزاقستان نیز، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت روابط حمل و نقل ریلی دو کشور، پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک را برای پیگیری موثر و مستمر، رفع گلوگاه‌ها و موانع موجود در توسعه کریدورهای شمال- جنوب و شرق-غرب مطرح کرد. همچنین پیشنهادهایی در خصوص فعال شدن بنادر اکتائو و کاسپین در جهت اتصال به شبکه های ریلی دو کشور ارائه شد.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
