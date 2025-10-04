وزیر راه و شهرسازی:
آغاز لایروبی بندر بوشهر برای پذیرش کشتیهای ۵۰ هزار تنی
وزیر راه و شهرسازی از آغاز لایروبی بندر بوشهر برای پذیرش کشتیهای ۵۰ هزار تنی و برنامهریزی برای لایروبی ۱۰ بندر دیمر این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، فرزانه صادق در سفر به استان بوشهر، این استان را «قلب تپنده اقتصاد کشور» توصیف کرد و بر ضرورت شتاببخشی به پروژههای راهآهن، مسکن، جادهها و بنادر اشاره کرد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه راهآهن بوشهر تنها مطالبه مردم مرکز استان نیست، بلکه خواستهای فراگیر برای همه شهرهاست، با اشاره به پیشرفت فیزیکی اندک پروژه، بر لزوم جذب سرمایه از بخش خصوصی و صنایع نفت و پتروشیمی برای سرعتبخشی به اجرای آن تأکید کرد.
صادق با بیان اینکه مسکن یکی از چالشهای استان است، اظهار داشت: در گذشته به ملاحظات فنی ساختوساز توجه کافی نشده است.
وی بر آغاز سریعتر عملیات پروژههای مسکونی، حضور انبوهسازان، کاهش زمان ساخت و همزمانی اجرای خدمات پشتیبان شهری تأکید کرد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود ۱۱ بندر تحت پوشش وزارتخانه در استان، گفت: توسعه محورهای منتهی به بنادر و راههای روستایی باید با اولویتبندی مشخص انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش از آغاز لایروبی بندر بوشهر برای پذیرش کشتیهای ۵۰ هزار تنی و برنامهریزی برای لایروبی ۱۰ بندر دیگر خبر داد.
صادق تأکید کرد: بوشهر در مسیر توسعه قرار دارد و تصمیمگیری برای آینده آن باید فراتر از نگاه منطقهای باشد.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی با تمام توان پروژههای حملونقلی، مسکن و بندری استان را پیگیری خواهد کرد.
صادق پس از ورود، از پروژه راهآهن بوشهر – شیراز بازدید کرد و سپس در مراسم آغاز عملیات اجرایی برقرسانی مجتمع بندری نگین حضور یافت.