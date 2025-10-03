کشف ۷۵۵ مورد قاچاق انسان توسط مأموران گمرک بازرگان در سالجاری
گمرک ایران با اعلام اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون تعداد ۷۵۵ مورد قاچاق انسان توسط مأموران گمرک بازرگان کشف شده از افزایش ۲۴۳ درصدی کشفیات قاچاق انسان خبر داد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی گمرک اعلام کرد: فریده فیروزفر، عضو هیئت مدیره انجمن مالکان کامیون ادعاهایی در خصوص برخی تخلفات در مرز بازرگان مطرح کرد که علیرغم پیگیریها تا این لحظه مستنداتی در رابطه با ادعاهای ایشان به گمرک ارائه نشده است. لذا در خصوص مرز بازرگان جهت تنویر افکار عمومی تاکید میگردد که با توجه به اینکه محدوده مسیر تیرپارک تا ورودی گمرک، خارج از اماکن گمرکی بوده نظارت بر این مسیر و امنیت آن بر عهده گمرک نیست، لذا مهاجران غیرقانونی اکثراً خارج از گمرک و در جوف کالا پنهان میشوند و بعضاً قاچاق انسان با همکاری رانندگان در قبال پرداخت وجه انجام میشود.
این گزارش میافزاید: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۷۵۵ مورد قاچاق انسان توسط مأموران گمرک بازرگان کشف شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴۳ درصد افزایش یافته است.
همچنین لازم به توضیح است که مدت زمان خروج کالا پس از ورود محموله به گمرک بازرگان در صورت اخذ مجوزهای قانونی کمتر از ١٢ ساعت میباشد و در خصوص کالای خرمای صادراتی، خرما مشمول مجوز استاندارد بوده و سازمان استاندارد پس از آزمون، اقدام به صدور مجوز مربوطه مینماید که این مجوز زمانبر است و موضوع استاندارد خارج از اختیارات گمرک است. لذا علیرغم استقرار سایر سازمانها و ارگانها در مرز از جمله هنگ مرزی و گذرنامه، پایانه، استاندارد، پلیس امنیت اقتصادی و سازمانهای مرتبط، متاسفانه افرادی که تریبون به دست هستند و اطلاعات کافی ندارند خواسته یا ناخواسته درصدد ضربه به نیروهای خدوم و زحمتکش مرزی به ویژه کارکنان گمرک هستند.
تأکید مینماید، گمرک ایران آمادگی دارد در صورت ارائه هر گونه مستندات در رابطه با فساد یا تخلفات مرتبط در مرز بازرگان با نظارت اصحاب رسانه و افکار عمومی در سریعترین زمان ممکن با متخلفان برخورد و نتیجه را اعلام نماید در غیراینصورت از طریق مراجع قضایی اقدام لازم معمول خواهد شد.