علی بیت‌الهی، رییس بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره زلزله شب گذشته منطقه زواره اصفهان اظهار داشت: در ابتدا باید بگویم که شب گذشته در تهران زلزله‌ای رخ نداد، بلکه احساس زلزله اصفهان بود. این احساس بیشتر در ساختمان‌های بلند ایجاد شد. البته روز گذشته ساعت ١٧.٣٠ زلزله‌ای در مشکین دشت کرج رخ داد که آن زمین لرزه ٣ ریشتری در تهران احساس نشد.

وی ادامه داد:این زلزله زواره ۵ دقیقه بامداد رخ داد که آن را مرکز زلزله نگاری آمریکا هم ثبت کرد‌ه‌است. احساس زلزله در تهران با همین زلزله زواره اصفهان مطابقت دارد و رخداد دیگری ثبت نشده است.

رییس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: در سه روز اخیر در کشورمان ٢۵ زلزله با بزرگی بالای ۵ ریشتر رخ داده که بزرگترین آن زلزله زواره اصفهان بوده‌است.

بیت‌الهی درباره انتشار شایعاتی مبنی بر اینکه لرزش شب گذشته حاصل از انفجار و فعالیت‌های غیر طبیعی بوده و زلزله نبوده است، گفت: باید توجه داشت که رکورد زلزله‌ها و آن موجی که در ایستگاه‌ها ثبت می‌شود کاملا با رکورد انفجارها متمایز است و از سوی دیگر مرکز لرزه نگاری آمریکا و مدیترانه-اروپا این زلزله زواره را ثبت کرده و گزارش داده است. اگر مورد شبهناکی وجود داشت این کشورها به سرعت واکنش نشان می‌دادند.

وی افزود: علاوه بر این زلزله اصفهان ۶ پس لرزه داشت در حالی که انفجارها این لرزش‌ها پس از یک یا دو انفجار ایجاد نمی‌شود و تمام سایت‌هایی لرزه نگاری این پس لرزه‌ها ثبت و تعیین محل شده‌ است.

بیت‌الهی گفت: شبکه لرزه نگاری جهانی تمامی رویدادهای لرزه‌ای را ثبت می‌کند و این لرزش شب گذشته هم در سیاست‌های جهانی ثبت شده و این لرزش نمی‌تواند حاصل از انفجار باشد.

