به گزارش ایلنا، روابط عمومی ایران ایر اعلام کرد: اداره کل رفاه و امور اجتماعی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" طی بازه زمانی ۱۵ دی ۱۴۰۳ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ با اجرای برنامه‌های متنوع در حوزه‌های مالی، رفاهی، گردشگری، فرهنگی و ورزشی، خدمات گسترده‌ای به کارکنان شاغل و بازنشسته خود ارائه کرد.

براین اساس در بخش تسهیلات مالی و حمایتی بیش از ۳,۶۰۰ فقره وام از محل بانک‌های مهر و ملی به ارزش حدود ۲,۴۹۰ میلیارد ریال پرداخت شد. همچنین ۳۲ مورد کمک‌هزینه بلاعوض، پاداش ازدواج و فرزندآوری به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد ریال و سایر حمایت‌های مالی از جمله کمک‌هزینه ازدواج و کفن‌ودفن برای کارکنان شاغل و بازنشسته اختصاص یافت.

در حوزه اقامت و گردشگری نیز ۱۹۸ نفر از همکاران به همراه خانواده‌هایشان به مراکز اقامتی طرف قرارداد در مشهد، شیراز، تبریز و شهرهای شمالی اعزام شدند و ۹۶۶ خانوار از امکانات مجموعه رفاهی رامسر بهره‌مند شدند.

همچنین تفاهم‌نامه‌های گسترده‌ای با هتل‌ها و مراکز اقامتی در شهرهای مختلف منعقد و تورهای یک‌روزه و چندروزه به مقاصد گردشگری داخلی برگزار شد.

بخش تسهیلات خرید و رفاه خانوادگی نیز با افزایش اعتبار خرید در اپلیکیشن «هما کارت (ثمین)» و ثبت بیش از ۴۴۷ میلیارد ریال خرید اقساطی توسط ۶,۷۰۰ عضو فعال همراه بوده است. علاوه بر این، تفاهم‌نامه با فروشگاه‌ها و تولیدکنندگان کالا، همکاری با شرکت‌های بیمه برای ارائه خدمات اقساطی و تخفیف‌های ویژه مراکز آموزشی و مهدکودک‌ها برای فرزندان کارکنان از دیگر اقدامات این دوره بوده است.

در زمینه فرهنگی و ورزشی نیز تجهیز سالن‌های ورزشی در فرودگاه حضرت امام (ره)، برگزاری دوره‌های آموزشی و مسابقات ورزشی و انعقاد تفاهم‌نامه با مجموعه‌های ورزشی و تفریحی از جمله اقدامات شاخص به شمار می‌رود.

اجرای این برنامه‌ها با هدف ارتقای کیفیت زندگی، افزایش رضایتمندی و حمایت از خانواده بزرگ "هما" تداوم خواهد داشت.

انتهای پیام/