وزیر اقتصاد:

گمرکات کشور فوری هوشمند شوند

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با هشدار نسبت به رسوب بالای کالاها در گمرکات کشور، این مشکل را از مهم‌ترین چالش‌های تجارت دانست و بر ضرورت تحول فوری و هوشمندسازی کامل نظام گمرکی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، سیدعلی مدنی‌زاده، روز پنجشنبه ۱۰ مهر در بازدید از بندر شهید رجایی و نشست با فعالان اقتصادی، جایگاه راهبردی هرمزگان در تجارت خارجی را «بی‌بدیل» خواند و گفت: رسوب کالا هزینه‌های سنگینی بر دوش فعالان اقتصادی گذاشته و باید با کاهش موانع و تسهیل فرآیندها این بار اضافی را از اقتصاد کشور برداشت.

وی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان گمرک و سازمان بنادر برای تسریع ترخیص کالاهای اساسی در جنگ ۱۲روزه اخیر، این اقدام را خدمتی بزرگ به مردم عنوان کرد.

وزیر اقتصاد، هوشمندسازی گمرک، توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تقویت صادرات را از اولویت‌های فوری دولت دانست و افزود: اجرای الگوی گمرک مدرن فقط با اتکا به ظرفیت جوانان متخصص، مهندسان و شرکت‌های دانش‌بنیان ممکن خواهد بود.

مدنی زاده، خواستار حضور فعال‌تر بخش خصوصی شد و تأکید کرد: تجار و سرمایه‌گذاران باید در کنار دولت برای تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری هرمزگان نقش‌آفرینی کنند؛ مشارکتی که می‌تواند سرعت رشد بندرها و بازارهای استان را دوچندان کند.

