خبرگزاری کار ایران
قیمت شکر در بازار ارزان‌تر از نرخ‌ مصوب است

قیمت شکر در بازار ارزان‌تر از نرخ‌ مصوب است
کد خبر : 1694754
وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت شکر در بازار امروز، هر کیلو ۳ تا چهار هزار تومان از نرخ مصوب پائین تر است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه امروز پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ در حاشیه سی‌وهفتمین گردهمایی فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد که در محل این وزارتخانه برگزار شد،  در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در مورد قیمت شکر در بازار، گفت:  بسیار تلاش کردیم و شکر را در سامانه بازارگاه قرار دادیم و اکنون کاملا دقیق و نظارت شده توزیع می‌شود.

وی ادامه داد: اگر امروز در بازار دقت کنید هر کیلو شکر حدود ۳ تا ۴ هزار تومان از قیمت مصوب پایین‌تر آمده است.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: توزیع شکر مشکلی ندارد و امسال تولید هم خوب بوده است.

نوری قزلجه گفت: از نظر تنظیم‌گری نحوه توزیع و قیمت گذاری هم به شکلی بوده که قیمت پایین تر آمده زیرا در یک سامانه درست نظارت و کنترل شده توزیع می شود.

