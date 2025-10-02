پایداری عملیات تعمیرات پالایشگاه ها حتی در شرایط بحرانی
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام اقدامهای این شرکت برای عبور ایمن از فصل سرد سال گفت: در برنامه تعمیرات اساسی بهویژه در پالایشگاههای پارس جنوبی، حتی یک روز هم تأخیر نداشتیم.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی در حاشیه بازدید مدیران عامل شرکتهای گاز استانی از دستاوردهای خودکفایی منطقه ۲ عملیات انتقال گاز اظهار کرد: برای ورود و عبور از فصل سرد امسال اقدامهای خوبی انجام شده؛ چراکه مدیریت ناترازی انرژی شرایط خاص عملیاتی را میطلبد تا بتوان با آرامش از فصل سرد سال عبور کرد.
وی با یادآوری فصل سرد پارسال (۱۴۰۳)، گفت: سرما از ابتدا آبان آغاز و تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ تداوم داشت؛ با این حال شرکت ملی گاز ایران باوجود ناترازی انرژی، خوش درخشید.
معاون وزیر نفت با اشاره به اقدامهای اثربخش وزارت نفت در مدیریت سوخت زمستانی، تأکید کرد: با تدوین و اجرای برنامههای اساسی از سوی وزارت نفت، وضع ذخیره سوخت مایع بهویژه در حوزه نیروگاهی نیز نسبت به پارسال شرایط بهتری دارد.
توکلی از تغییر آرایش شبکه و بهرهبرداری از برخی خطوط بهویژه در شمال کشور بهعنوان بخشی از اقدامهای خوب شرکت ملی گاز ایران یاد کرد و گفت: همزمان با بهرهبرداری از برخی پروژهها در حوزه خطوط انتقال گاز، ازجمله خط نهم سراسری، برنامهریزی برای افزایش ذخیره گاز خطوط (لاین پک) نیز در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه تعمیرات اساسی امسال بر اساس برنامه تعریف شده انجام و اجرایی شد، اعلام کرد: در برنامه تعمیرات اساسی بهویژه در پالایشگاههای پارس جنوبی، حتی یک روز هم تأخیر نداشتیم.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد: با تلاش جانانه و پای کار ماندن کارکنان این شرکت در بخشهای مختلف، عملیات تعمیرات اساسی حتی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز طبق برنامه ادامه داشت.