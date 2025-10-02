امکان مشاهده آنلاین تاریخچه سود سهام عدالت برای سهامداران فراهم شد

به گزارش ایلنا، محمود حسنلو افزود: این خدمت جدید در بخش «تاریخچه سود سهام عدالت»درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به نشانی dara.csdiran.ir که در نوار سمت راست صفحه اصلی درگاه قرار دارد، تعبیه شده و سهامداران با ورود به این بخش قادر خواهند بود جزئیات تمامی سود‌های واریزی در سال‌های گذشته را به تفکیک مشاهده و نسخه قابل دانلود آن را دریافت کنند.

وی هدف از راه‌اندازی این خدمت را شفاف‌سازی اطلاعات، تسهیل دسترسی سهامداران و افزایش رضایت‌مندی آنها عنوان کرد و اظهار داشت: درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به نشانی dara.csdiran.ir علاوه بر این امکان، خدمات دیگری همچون مشاهده دارایی‌های سهام، وضعیت سبد سرمایه‌گذاری و اطلاع‌رسانی درباره مجامع شرکت‌ها را نیز در اختیار سهامداران قرار می‌دهد.

حسنلو تأکید کرد: سهامداران عدالت از این پس می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، تنها با استفاده از تلفن همراه یا رایانه شخصی و در هر زمان و مکانی، به تاریخچه مالی خود دسترسی داشته باشند.

