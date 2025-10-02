خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امکان مشاهده آنلاین تاریخچه سود سهام عدالت برای سهامداران فراهم شد

امکان مشاهده آنلاین تاریخچه سود سهام عدالت برای سهامداران فراهم شد
کد خبر : 1694732
لینک کوتاه کپی شد.

معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: سهامداران عدالت که در سامانه سجام ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه، گزارش کامل تاریخچه سود‌های واریزی خود را به صورت آنلاین دریافت کنند.

به گزارش ایلنا، محمود حسنلو افزود: این خدمت جدید در بخش «تاریخچه سود سهام عدالت»درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به نشانی dara.csdiran.ir که در نوار سمت راست صفحه اصلی درگاه قرار دارد، تعبیه شده و سهامداران با ورود به این بخش قادر خواهند بود جزئیات تمامی سود‌های واریزی در سال‌های گذشته را به تفکیک مشاهده و نسخه قابل دانلود آن را دریافت کنند.

وی هدف از راه‌اندازی این خدمت را شفاف‌سازی اطلاعات، تسهیل دسترسی سهامداران و افزایش رضایت‌مندی آنها عنوان کرد و اظهار داشت: درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به نشانی dara.csdiran.ir علاوه بر این امکان، خدمات دیگری همچون مشاهده دارایی‌های سهام، وضعیت سبد سرمایه‌گذاری و اطلاع‌رسانی درباره مجامع شرکت‌ها را نیز در اختیار سهامداران قرار می‌دهد.

حسنلو تأکید کرد: سهامداران عدالت از این پس می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، تنها با استفاده از تلفن همراه یا رایانه شخصی و در هر زمان و مکانی، به تاریخچه مالی خود دسترسی داشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی