به گزارش ایلنا، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، روز پنج‌شنبه در دومین روز گردهمایی مسئولین دبیرخانه‌های شورای گفت‌وگوی اتاق‌های استانی که در مشهد مقدس در حال برگزاری است، با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی ایران فدراسیونی از طیف گسترده‌ای از مجموعه‌ها شامل اتاق‌های استانی، اتاق‌های مشترک و تشکل‌های اقتصادی ملی و استانی است، گفت: اتاق ایران در اداره همه این ظرفیت‌های عظیم دارای نقش ستادی است و همواره در همه این سال‌ها این دغدغه وجود داشته است که یک مانیفست کلی داشته باشد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران از مطالعه تطبیقی بر روی ساختارهای حقوقی، منابع مالی و تجارب زیسته اتاق‌های بازرگانی ۴۰ کشور خبر داد و بیان داشت: اتاق ایران به الگوی اتاق‌های اوراسیایی و آسیایی نزدیک است که البته الگوی خوبی نیز است. اتاق ایران کاملا مستقل است و دارای جایگاه قانونی است و ارکان آن با برگزاری انتخابات تعیین می‌شوند. به همین خاطر است که اصرار داریم در بحث و بررسی که در مجلس شورای اسلامی بر روی قانون اتاق ایران در حال انجام است، چنانچه قرار نیست این اصلاح قانون به چابک‌سازی اتاق کمک کند، لطف کنند و اصلا به قانون اتاق دست نخورد.

کاشفی از تعیین چند گروه دانشگاهی به منظور انجام مطالعه و ارائه تحقیقی درباره سناریوهای رابطه اتاق با دولت، عمق نقش‌آفرینی اتاق در روابط خارجی و تعیین میزان ورود اتاق بازرگانی به حوزه‌های اجرایی و مشورتی و ... خبر داد و گفت: به تازگی بیانیه حکمرانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تصویب رسید که این بیانیه حکمرانی، چارچوب‌ها و نقشه راه اتاق‌های بازرگانی تا دو دهه آینده را تعیین کرده است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اعلام اینکه چارت سازمانی اتاق ایران متناسب با بیانیه حکمرانی اتاق در حال تغییر است؛ افزود: همچنین برنامه شش ساله اتاق ایران در حال تدوین است تا اتاق بر اساس چارت و مانیفست اصلی بیانیه حکمرانی، بتواند با برنامه حرکت کند.

کیوان کاشفی از تنظیم‌گری، توسعه روابط خارجی و تجارت خارجی، تأثیرگذاری اتاق بازرگانی بر جامعه، توسعه عضویت و توسعه خدمات به عنوان پنج راهبرد اساسی بیانیه حکمرانی اتاق بازرگانی ایران نام برد و تاکید کرد: تنظیم‌گری با ارکان دولتی، حاکمیتی و اعضا و فعالان بخش خصوصی، اصلی‌ترین محور در بیانیه حکمرانی اتاق ایران است که در محدوده وظایف و ماموریت‌های شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ملی و استانی وجود دارد.

او با تأکید بر اینکه هیچ نهاد بخش خصوصی دیگری جز اتاق بازرگانی در ایران وجود ندارد که وظیفه توسعه روابط خارجی به آن داده شده باشد، درباره تاثیر اتاق بازرگانی بر جامعه نیز گفت: متاسفانه امروز سازوکارهای ارتباطی خوبی با جامعه نداریم و بعضا تصویر درستی از اتاق در سطح جامعه بازنمایی نشده است.

کیوان کاشفی در ادامه اشاره به توسعه عضویت در اتاق ایران به عنوان یکی ارکان اساسی در بیانیه حکمرانی اتاق ایران، به موضوع توسعه خدمات پرداخت و گفت: اتاق بازرگانی یک نهاد تسهیل‌گر است. اتاق مجموعه‌ای نیست که فقط وظیفه نظارتی داشته باشد بلکه هر قدر در توسعه خدمت‌محور موفق باشیم، در توسعه عضویت هم توفیق بیشتری خواهیم داشت.

کاشفی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را منحصربه‌فردترین کارگروه تخصصی در کشور هم به لحاظ ترکیب اغضای دولتی و حاکمیتی و هم از نظر جایگاه قانونی دانست و تاکید کرد: انتهای خروجی شوراهای گفت‌وگوی استانی و ملی دولت و بخش خصوصی، بهبود فضای کسب‌وکار است.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در ارائه توصیه‌هایی به مسئولین دبیرخانه‌های شورای گفت‌وگوی اتاق‌های استانی، بر تقویت تیم‌های کارشناسی شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان‌ها تاکید کرد و گفت: بودجه مستقلی برای شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استانی اختصاص داده شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود که اتاق‌های استانی به تکمیل تیم کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان عنایت داشته باشند.

او بر ارتباط مستمر بین دبیرخانه‌های شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تشکل‌های اقتصادی و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران تاکید کرد و بیان داشت: این ارتباط می‌تواند با طراحی و ایجاد یک پلتفرم ارتباطی تقویت شود. این ابتکار علاوه بر اینکه یک علاقه و الفتی بین اعضا برای ارائه خدمت واقعی کمک می‌کند، به توسعه خدمت‌محور و توسعه عضوگیری اتاق نیز کمک می‌کند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: اتاق‌ بازرگانی هر اظهارنظری که مطرح می‌کند باید به صورت کامل کارشناسی شده‌ باشد. بنابراین لازم است موضوعات به صورت حرفه‌ای و کامل در صحن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شوند.

کیوان کاشفی که دارای ۱۶ سال سابقه ریاست اتاق استانی در سوابق فعالیت‌های تشکلی خود است، بر توسعه و تعمیق ارتباط روسای اتاق‌های استانی و به دنبال آن دبیرخانه‌های شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان‌ها با استانداران و مسئولان ارشد اجرایی استان‌ها تاکید کرد و افزود: هر قدر این ارتباطات بیشتر تقویت شود، خروجی شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم بالاتر می‌رود.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پایان بیان داشت: بیشترین تمرکز دبیرخانه‌های شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سراسر کشور بر روی حوزه تنظیم‌گری باشد. شاید در یک دهه اخیر، اصلی‌ترین خروجی اتاق‌های بازرگانی، قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار بوده است که از دل آن، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بیرون آمد و در سطح کل کشور گسترده شد.

انتهای پیام/