تحولات شگفت‌انگیز سایپا، مایه افتخار ایران و منطقه است/ محصولات سایپا با شرایط اقلیمی کشور سودان سازگار است

سفیر جمهوری سودان در ایران، در جریان بازدید از شرکت سایپا، این مجموعه را نماد پیشرفت صنعتی کشور دانست و بر توسعه همکاری‌های خودرویی میان دو کشور تأکید کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، عبدالعزیز حسن صالح طاها، در حاشیه بازدید از خطوط تولید خودرو شاهین و مرکز تحقیقات سایپا با ابراز خرسندی از حضور در این مجموعه گفت: بسیار خوشحال و مفتخرم که از نزدیک شاهد پیشرفت‌های خطوط تولید، مونتاژ و فعالیت‌های فنی و مهندسی سایپا بودم. تحولات بزرگ و شگفت‌انگیزی در سایپا مشاهده کردم که در سطح منطقه زبانزد خواهد بود.

وی با قدردانی از تلاش مدیران، مهندسان و کارگران سایپا افزود: به‌خوبی مشاهده می‌شود که تمامی عوامل در کنار مدیریت شرکت، پروژه‌ای بزرگ و افتخارآفرین را رقم زده‌اند. امیدواریم بتوانیم از ظرفیت‌ها، محصولات و تجربیات ارزشمند سایپا در سودان نیز بهره‌مند شویم.

سفیر سودان در کشورمان با اشاره به توانمندی‌های فنی سایپا اظهار داشت: در این بازدید، فناوری‌های پیشرفته‌ای مشاهده کردیم که سایپا به آن‌ها دست یافته است. این موفقیت نه تنها افتخاری برای سایپا، بلکه برای جمهوری اسلامی ایران نیز محسوب می‌شود.

وی همچنین اعلام کرد: سفارت سودان در تهران آمادگی کامل دارد تا از توسعه همکاری‌های مشترک و گسترش روابط اقتصادی حمایت کند. محصولات سایپا با شرایط اقلیمی و جغرافیایی سودان سازگاری بالایی دارند و می‌توانند سهم قابل توجهی در بازار این کشور داشته باشند.

