بانک صادرات ایران با تقدیم 96 شهید نماد ایستادگی در کنار مردم است / آغاز افتخارآمیز تدوین تاریخ شفاهی شهدای بانک صادرات ایران

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، همزمان با هفته دفاع مقدس، مدیرعامل این بانک با حضور در منزل شهید زین‌العابدین معصومی، شهید والامقام دوران دفاع مقدس و همکار بانک صادرات ایران، با همسر و فرزندان این شهید دیدار و بر تداوم راه شهدا و خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران تأکید کرد.

محسن سیفی که به همراه برخی مدیران بانک در منزل این شهید حضور یافته بود، ضمن عرض ارادت و پاسداشت ایثار و جانفشانی شهدا گفت: بانک صادرات ایران با تقدیم بیش از 96 شهید دوران دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای مدفع امنیت و حضور بیش از ده‌ها هزار ایثارگر، ثابت کرده که فارغ از پشتیبانی 74 ساله از اقتصاد کشور و خدمت به مردم در اقصی نقاط کشور، همچنان پای کار ارزش‌های انقلاب و مردم مقاوم ایران ایستاده است.

وی با اشاره به زحمات مجموعه بانک صادرات ایران برای رسیدن به جایگاه واقعی در اقتصاد کشور، بر تداوم و ارتقای خدمت‌رسانی به خانواده بزرگ بانک صادرات ایران به ویژه خانواده معظم شهدای بانک تأکید و دستورات و رهنمودهای لازم را صادر کرد.

دیداری که سبب خیر شد

در این نشست همچنین تدوین تاریخ شفاهی شهدای بانک و سیره آنها مورد توجه قرار گرفته و دستورات لازم برای آغاز این پروژه از سوی مدیرعامل صادر شد.

دیدار با خانواده شهدای بانک، پیشکسوتان و ایثارگران بانک صادرات ایران در مناسبت‌های مختلف و به تناسب در دستور کار مدیرعامل و مدیران ارشد بانک قرار دارد و به عنوان نمادی ارزشمند از توجه به سرمایه‌های انسانی و معنوی بانک و پاسداشت ارزش‌های اسلامی و انقلابی مورد توجه و پیگیری است.

شهید زین‌العابدین معصومی متولد پنجم مردادماه 1323 در سال 1347 به استخدام بانک صادرات ایران درآمد و در پی حضور مداوم وی در جبهه‌های مختلف دفاع مقدس، در 23 دی‌ماه 1362 در منقطه ابوقریب عراق به مقام شهادت نائل آمد.

