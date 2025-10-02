دوران دفاع مقدس در جنگ ۱۲ روزه زنده شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران امروز پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ در سی‌وهفتمین گردهمایی فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد که در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت: تا زمانی که ایثار هست، اقتدار و ایستادگی هست.

وی افزود: ما دفاع مقدسی داشتیم که دوران درخشانی داشت. دفاع مقدس یکی از قله‌های رفیع سیمای زمینی آیات الهی بود.

سردار سلیمانی با بیان اینکه اگر دفاع مقدس توام با احساس نباشد تفسیر آیه‌های آسمانی روی زمین بود، گفت: اگر اخلاص و ایستادگی در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه نبود، اقتدار کنونی را نداشتیم.

وی با تاکید بر اینکه دفاع مقدس قطعه درخشان حیات ملی ماست، گفت: دفاع مقدس تجلی‌گاه حقانیت نظام است. یکی از معتبرترین قطعات تاریخ ماست و هنوز دنیا از پنجره دفاع مقدس به جهت ازخودگذشتگی‌ها به ایران نگاه می‌کند.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید با بیان اینکه دوران دفاع مقدس در دوره جنگ ۱۲ روزه احیا و زنده شد، گفت: ایثارگری‌ها، ازخودگذشتگی‌ها و روحیه استکبارستیزی‌ها، ویژگی‌هایی بودند که در قیام امام حسین (ع) و در عاشورا بروز و ظهور داشت که دفاع ۱۲ روزه در تداوم آن برنامه حرکت می‌کند.

سردار سلیمانی افزود: ما آماده شهادتیم. خدا شاهد است که اگر آن ایثارگری‌ها و اخلاص نبود، امروز ما ایستادگی نداشتیم زیرا همدلی و هم‌افزایی و وحدت تاکید رهبری است.

وی خاطرنشان کرد: امروز اگر مردم در نوار غزه ایستادگی می‌کنند به واسطه دو واژه ایثار و مقاومت است.

