خبر خوش برای وراث سهام عدالت

به گزارش ایلنا، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه شامگاه چهارشنبه اعلام کرد: واریز مرحله دوم سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ از روز جاری «چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۴» با مشارکت ۱۹ بانک آغاز شد که ۱۰ بانک «پاسارگاد، اقتصاد نوین، قرض‌الحسنه مهر ایران، رفاه کارگران، رسالت، پارسیان، آینده، دی و کشاورزی» تا ساعت ۱۸ تمام واریزی‌های خود را به اتمام رساندند.

بر اساس این گزارش، دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی مبلغ ۷۴۷ هزار تومان، ۴۹۲ هزار تومان مبلغ ۸۱۴ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۸۸۱ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.

ذکر این نکته ضروری است که بخشی از سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه‌پذیر و برای دومین بار منافع حاصل از سود سهام عدالت مربوط به سنوات اخیر به حساب بیش از ۴۴ میلیون سهام‌دار واریز می‌شود.

در این مرحله، سود یک میلیون و ۵۰ هزار متوفی مشمول سهام عدالت نیز بین ۴ میلیون و ۲۹۰ هزار ورثه آنها توزیع می‌شود.

مرحله نخست پرداخت سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ اواخر سال گذشته برای بیش از ۴۴ میلیون سهام‌دار انجام شد.

این گزارش حاکی است ۱۹ بانک‌ «ملی، صادرات، کشاورزی، ملت، تجارت، سپه، رفاه کارگران، مسکن، پاسارگاد، قرض‌الحسنه مهر ایران، شهر، پارسیان، قرض‌الحسنه رسالت، آینده، اقتصاد نوین، سامان، دی، توسعه تعاون و پست‌بانک» در فرآیند واریز مرحله دوم سود مشمولان سهام عدالت قرار دارند.

برای افزایش اطلاع‌رسانی به مشمولان سهام عدالت، غیر از پیامک بانک‌های عامل، پیام‌های شخصی واریز سود سهام عدالت از طریق ۴ پیام‌رسان داخلی «بله، روبیکا، سروش‌پلاس و آی‌گپ» برای مشمولان ارسال خواهد شد تا سهام‌داران از مبلغ سود خود آگاه شوند.

