آزاردهندهترین تحریم علیه صنعت نفت اردیبهشت سال گذشته ابلاغ شد
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسنپاکنژاد وزیر نفت با بیان تدابیر اتخاذشده برای تأمین سوخت زمستانی امسال گفت: اقدامهایی در حوزه افزایش ظرفیت تولید گاز خام در حوزه بالادستی نفت، هم با استفاده از بخش دریا و هم بخش خشکی انجام دادیم که به مقدار گازی که تحویل شبکه میشود، کمک میکند. در کنار این اقدامها تمام تلاشمان را انجام میدهیم که مدیریت مصرف گاز را با استفاده از سوختهای مایع جبران کنیم.
وی افزود: موضوع مکانیسم ماشه، چیز جدیدی به تحریمهایی که تا به حال داشتیم، اضافه نمیکند؛ فقط در کمتر از دو سال اخیر، ۲۵ بسته تحریمی شامل ۴۷۰ تا ۴۸۰ تحریم جدید اعمال شده است.
وزیر نفت گفت: میتوان گفت قویترین و آزاردهندهترین مجموعه تحریمی که میتوانستند علیه صنعت نفت و بهویژه فروش نفت ایران اعمال کنند، همان قانون شیپاکت (Ship Act) بود که اردیبهشت سال گذشته و در دوران ریاستجمهوری آقای بایدن ابلاغ شد؛ یعنی هیچ تحریم جدیدی نمیتوانند به ما اضافه کنند که از این بابت دغدغه داشته باشیم.