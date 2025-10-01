تمدید ممنوعیت صادرات سوخت روسیه

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، دولت روسیه روز سه‌شنبه (هشتم مهر) اعلام کرد که در واکنش به کمبود سوخت ناشی از حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های این کشور، ممنوعیت صادرات بنزین را تا پایان سال جاری میلادی تمدید و ممنوعیت جزئی تازه‌ای را بر صادرات گازوئیل اعمال کرده است.

این تصمیم‌ها که از سوی دولت فدرال روسیه اعلام شده‌اند، در ادامه هشدارهای هفته گذشته الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر اتخاذ شده‌اند.

نواک پیش‌تر نسبت به احتمال اعمال محدودیت‌های تازه در بازار فرآورده‌های نفتی هشدار داده بود.

بر اساس بیانیه رسمی دولت، ممنوعیت صادرات بنزین برای همه صادرکنندگان اعمال می‌شود. ممنوعیت صادرات گازوئیل نیز شامل سوخت‌های دریایی و دیگر سوخت‌های مایع است و فروشندگان دوباره را شامل می‌شود، اما تولیدکنندگان مستقیم از این محدودیت مستثنا هستند.

دولت روسیه اعلام کرده است که به تلاش برای حفظ ثبات در بازار سوخت داخلی ادامه می‌دهد.

کارشناسان انرژی معتقدند این محدودیت‌ها تأثیری قابل‌توجه بر عرضه داخلی نخواهد داشت، زیرا روسیه پیش‌تر تعرفه‌های صادراتی بازدارنده‌ای برای فروشندگان غیرتولیدکننده گازوئیل وضع کرده است.

این اقدام‌های نشان‌دهنده تأثیر حمله‌های اوکراین به زیرساخت‌های پالایشی روسیه است؛ حمله‌هایی که موجب اختلال در تولید و توزیع سوخت در برخی مناطق شده‌اند.

روسیه پس از آمریکا و عربستان، سومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان به‌شمار می‌رود. با این حال گزارش‌هایی از کمبود بنزین در مناطق مختلف این کشور، ازجمله در خاور دور و استان «نیژنی نووگورود» در شرق مسکو منتشر شده است.

در همین حال منطقه کریمه که روسیه در سال ۲۰۱۴ به آن ملحق شد، روز دوشنبه (هفتم مهر) سهمیه‌بندی بنزین را اعلام کرد، بر اساس این تصمیم، رانندگان تنها مجاز به دریافت ۳۰ لیتر بنزین در هر نوبت هستند.

مقام‌های محلی همچنین اعلام کردند که با هدف کاهش نارضایتی عمومی از اختلال در عرضه سوخت، قیمت بنزین در این منطقه ثابت خواهد ماند.

انتهای پیام/