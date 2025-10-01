به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، حمید لیلاز، مدیرعامل شرکت بازرگانی بین‌المللی ایدرو در این مراسم با اشاره به سابقه ۳۶ ساله این مجموعه در برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی اظهار داشت: ایدرو تاکنون با ۱۳ هزار شرکت داخلی و ۱۶ هزار شرکت خارجی در نمایشگاه‌های مختلف همکاری داشته که این امر بیانگر نقش مؤثر این شرکت در توسعه فضای نمایشگاهی کشور است. این اقدامات با حمایت گروه خودروسازی سایپا انجام شده است.

وی افزود: در نیمه دوم سال جاری، سه نمایشگاه تخصصی در حوزه خودرو و قطعات با محوریت صنعت و توسعه داخلی‌سازی برگزار خواهد شد.

به گفته لیلاز، برنامه‌های این شرکت شامل برگزاری بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت تهران از ۱۱ تا ۱۴ آبان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت خودرو، موتورسیکلت و صنایع وابسته در قائم‌شهر از ۲۰ تا ۲۳ آبان و هشتمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو، لوازم و تجهیزات تعمیرگاهی در قائم‌شهر از ۱۶ تا ۱۹ دی‌ماه است.

همچنین بهمن حسین‌زاده، مدیرعامل شرکت پارس‌خودرو، در این مراسم گفت: وظیفه اصلی شرکت بازرگانی بین‌المللی ایدرو، برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی با هدف معرفی توانمندی‌های صنعتی و اقتصادی کشور است. تاکنون این شرکت بیش از ۲۰ نمایشگاه در حوزه صنعت خودرو برگزار کرده که تمرکز اصلی آنها توسعه داخلی‌سازی در صنعت خودرو و قطعه‌سازی بوده است.

