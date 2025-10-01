افتتاح مدرسه دخترانه سایپا در روستای پسک سفلی خوی
در راستای مسئولیتهای اجتماعی و توسعه پایدار، گروه خودروسازی سایپا مدرسه ششکلاسهای را در روستای پسک سفلی شهرستان خوی افتتاح کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، با حضور جمعی از اعضای هیأتمدیره، مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا و مسئولان شهرستان خوی، مدرسه ششکلاسه شهدای گروه خودروسازی سایپا در روستای پسک سفلی به بهرهبرداری رسید.
این پروژه به دنبال زلزله سال ۱۴۰۱ استان آذربایجان غربی و در راستای مسئولیتهای اجتماعی سایپا اجرا شد. مدرسه یادشده با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال در زمینی اهدایی از سوی یکی از خیرین محلی ساخته شده و از سال تحصیلی جاری میزبان ۱۵۰ دانشآموز خواهد بود. پیش از این، روستای پسک سفلی فاقد مدرسه دخترانه بود.
گروه خودروسازی سایپا تاکنون در ساخت و تجهیز بیش از ۲۶ مدرسه در سراسر کشور مشارکت داشته است؛ اقدامی که در راستای مسئولیتهای اجتماعی و توسعه پایدار و با تأکید ریاست جمهوری و مدیریت ارشد این گروه دنبال میشود.
گفتنی است؛ برای ایجاد تمرکز و برنامهریزی در حوزه مسئولیتهای اجتماعی، اداره راهبری ویژهای در گروه خودروسازی سایپا تشکیل شده که پس از بررسیهای کارشناسی، نسبت به تخصیص بودجه و اجرای طرحهای مرتبط اقدام میکند.