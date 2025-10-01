خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افتتاح مدرسه دخترانه سایپا در روستای پسک سفلی خوی

افتتاح مدرسه دخترانه سایپا در روستای پسک سفلی خوی
کد خبر : 1694296
لینک کوتاه کپی شد.

در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و توسعه پایدار، گروه خودروسازی سایپا مدرسه شش‌کلاسه‌ای را در روستای پسک سفلی شهرستان خوی افتتاح کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از  سایپانیوز، با حضور جمعی از اعضای هیأت‌مدیره، مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا و مسئولان شهرستان خوی، مدرسه شش‌کلاسه شهدای گروه خودروسازی سایپا در روستای پسک سفلی به بهره‌برداری رسید.

این پروژه به دنبال زلزله سال ۱۴۰۱ استان آذربایجان غربی و در راستای مسئولیت‌های اجتماعی سایپا اجرا شد. مدرسه یادشده با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال در زمینی اهدایی از سوی یکی از خیرین محلی ساخته شده و از سال تحصیلی جاری میزبان ۱۵۰ دانش‌آموز خواهد بود. پیش از این، روستای پسک سفلی فاقد مدرسه دخترانه بود.

گروه خودروسازی سایپا تاکنون در ساخت و تجهیز بیش از ۲۶ مدرسه در سراسر کشور مشارکت داشته است؛ اقدامی که در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و توسعه پایدار و با تأکید ریاست جمهوری و مدیریت ارشد این گروه دنبال می‌شود.

گفتنی است؛ برای ایجاد تمرکز و برنامه‌ریزی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، اداره راهبری ویژه‌ای در گروه خودروسازی سایپا تشکیل شده که پس از بررسی‌های کارشناسی، نسبت به تخصیص بودجه و اجرای طرح‌های مرتبط اقدام می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی