تقویت سرمایه بانک کشاورزی ضروری است/ لزوم تامین امنیت غذایی کشور با اتکاء به تولیدات داخلی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، غلامرضا نوری در نشست مجمع عمومی عادی سالانه بانک کشاورزی که روز8 مهر ماه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد با بیان این مطلب، افزود: هر میزان به افزایش سرمایه بانک کشاورزی و تقویت سرمایه بخش کشاورزی کمک شود، بر توسعه سایر بخش های اقتصادی کشور نیز موثر خواهد بود.

وی با اشاره به این که هشت کشور صنعتی جهان بر پایه کشاورزی رشد کرده اند، اظهار کرد: کشورهای پیشرفته صنعتی علاوه بر تامین امنیت غذایی خود، صادر کننده محصولات کشاورزی نیز هستند و صنایع پیشین و پسین حوزه کشاورزی باعث صنعتی شدن این کشورها شده است.

نوری با بیان این که بانک کشاورزی، یک بانک تخصصی است و به امنیت غذایی کشور کمک می کند، ابراز امیدواری کرد: با توجه به این که در آغاز فصل کشت قرار داریم، پرداخت تسهیلات بانک کشاورزی برای تامین نهاده های کشت پاییزه موثر خواهد بود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سابقه تاسیس 90 ساله بانک کشاورزی، نقش این بانک را در توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی با اهمیت توصیف کرد و افزود: مطمئن ترین و دقیق ترین مسیر برای تقویت سرمایه در بخش کشاورزی، بانک کشاورزی است.

نوری با تاکید بر تامین امنیت غذایی کشور با اتکاء به تولیدات داخلی، اظهار کرد: در عرضه جهانی کالاهایی مانند گندم، جو و ذرت محدودیت وجود دارد و درخواست های با تناژ بالا موجب افزایش قیمت های جهانی می شود.

