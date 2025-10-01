به گزارش ایلنا به نقل از گمرک ایران، سعدبن عبدالله آل محمود الشریف سفیر قطر در تهران با هدف توسعه مبادلات تجاری و گمرکی میان ایران و قطر امروز با فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران دیدار و گفتگو کرد.

بنابر این گزارش، رئیس کل گمرک ایران در این دیدار ضمن محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به قطر به روابط بسیار دوستانه و صمیمی با قطر اشاره کرد و گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط گمرکی با قطر را در سه محور تبادل الکترونیکی داده‌ها، تسهیل و تسریع در ورود کالاهای ایرانی به بنادر قطر و برگزاری دوره‌های آموزشی و بازدیدهای مشترک از گمرکات دو کشور دنبال می‌کند.

عسگری افزود: تبادل الکترونیکی داده‌ها قبل از ورود کالا به گمرکات دو کشور، ترخیص کالاها را تسهیل و تسریع می‌کند. همچنین با این اقدام نیازی به ارزیابی و بررسی مجدد کالاها در گمرکات دو کشور نیست.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در ادامه خواستار برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک و بازدید از گمرکات دو کشور به ویژه گمرک بوشهر توسط تیم‌های فنی شد تا فرایند ارائه خدمات گمرکی میان دو کشور در سهولت بیشتری انجام پذیرد.

وی همچنین خواستار لغو محدودیت ورود لنج‌های چوبی ایران به بنادر کشور قطر شد.

این گزارش می‌افزاید: سعدبن عبدالله آل محمود الشریف سفیر قطر در تهران نیز در این دیدار از اعلام همبستگی ایران با دولت قطر در پی حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به این کشور تقدیر و تشکر کرد و افزود: ما تسهیلات مهمی از گمرک ایران در دوران محاصره دریافت کردیم که جا دارد از خدمات شما تشکر و قدردانی نمایم.

وی ادامه داد: قطر آماده توسعه و تسهیل مبادلات تجاری و گمرکی با ایران است و به زودی کمیته فنی جهت پیگیری موضوع تبادل الکترونیکی اطلاعات میان گمرکات دو کشور تشکیل خواهد شد.

سفیر قطر همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک و بازدید از گمرکات دو کشور استقبال کرد و با اشاره به اینکه همکاری گمرک ایران با کشور قطر در حوزه ترانزیت بسیار خوب و قابل تقدیر بوده است از پیگیری برای امضای سند تبادل الکترونیکی اطلاعات میان گمرکات ایران و قطر در آینده‌ای نزدیک خبر داد و بر پیگیری موضوعات مطرح شده تاکید کرد.

