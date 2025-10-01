مدیرعامل سازمان منطقه آزاد دوغارون در گفت وگو با ایلنا:
آخرین وضعیت صف کامیون ها در مرز ایران و افغانستان/ آغاز تردد کُند کامیونها
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد دوغارون گفت: اگر فرض بر این باشد که روزانه ۱۲۰۰ کامیون از مرز خارج میشدند، روز گذشته این میزان و روند خروج کامیون تا ۳۰ درصد افت پیدا کرد.
محمدرضا مودودی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد دوغارون در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اختلال در تردد کامیونهای مرز بین ایران و افغانستان به دلیل قطعی اینترنت در افغانستان اظهار داشت: کُندی در تردد کامیونها در پایانه مرزی به دلیل بروز مشکلات در فضای مدیریتی کشور افغانستان و قطعی اینترنت در این کشور بوده است. متاسفانه با قطعی اینترنت و برنامههایی که این کشور در حوزه اعمال محدودیت در حوزه اینترنت دارد، تبعات آن متوجه گمرک شده و سامانههای گمرکی تحت تاثیر قرار گرفتهاست.
وی با بیان اینکه اختلالی که در اینترنت ایجاد شده باعث شده که ترافیکی در مرز ایجاد شود که این موضوع باعث توقف طولانی مدت خودروها و کامیونها شدهاست، ادامه داد: روز گذشته مذاکراتی با همتایان افغان داشتیم و اجازه عبور تعدادی از کامیونها صادر شد و طرف افغان این قول را داده که مشکل را برطرف کند تا پس از این، شاهد بروز این مشکلات در تشریفات گمرکی طرف افغان نباشیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد دوغارون در پاسخ به این سوال آیا امکان انجام فرایند دستی برای اجرای تشریفات گمرکی وجود ندارد، گفت: نمیدانیم سیاست افغانستان از اعمال محدودیت در فضای اینترنتی کشورشان چیست اما به هر حال تشریفات گمرکی این کشور وابسته به اینترنت است و در صورت قطعی اینترنت این مشکلات در عبور و مرور کامیونها ایجاد میشود. از سوی دیگر افغانستان نیاز به استمرار تجارت دارد و در صورت ادامه این اختلالات، مشکلاتی در بازار افغانستان ایجاد خواهد شد. بنابراین به مرور راهکار فرایند دستی را در زمان قطعی اینترنت به اجرا میرسانند.
مودودی تاکید کرد: در حال حاضر تردد انجام میشود اما عبور کامیونها کُند است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل در خروج کامیونهای افغان از خاک کشورمان و ورود به افغانستان است، اظهار داشت: باید توجه داشت که بیشتر ترافیک متوجه کامیونهای خالی افغان میشود که وارد منطقه آزاد دغارون میشوند و ترانشیمپنت را انجام میدهند و دوباره به منطقه خود برمیگردند. به همین دلیل برای ورود به منطقه آزاد مشکلی ندارند و تشریفات گمرکی در خاک ایران فعال است اما در برگشت به افغانستان، برای تشریفات گمرکی در افغانستان مشکلاتی در ثبت اطلاعات ایجاد شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد دوغارون درباره میزان صف کامیونها گفت: اگر فرض بر این باشد که روزانه ۱۲۰۰ کامیون از مرز خارج میشدند، روز گذشته این میزان و روند خروج کامیون تا ۳۰ درصد افت پیدا کرد.