خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام قیمت طلا و سکه نهم مهرماه ١۴٠۴

اعلام قیمت طلا و سکه نهم مهرماه ١۴٠۴
کد خبر : 1694184
لینک کوتاه کپی شد.

امروز چهارشنبه نهم مهرماه ١۴٠۴ قیمت انواع طلا و سکه اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه نهم مهر ماه  ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ٣ هزار و ٨۶۴ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٠ میلیون و ۶٧۴ هزار  تومان و قیمت هر گرم طلای ٢۴ عیار به ١۴ میلیون و ٢٣٢ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ١١٣ میلیون و ۶۶٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١٠۶ میلیون و ۴١٠ هزار تومان معامله شد.

 نیم سکه هم ۶٠ میلیون و ۴۶٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣۴ میلیون و ۶۶٠ هزار تومان رسید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی