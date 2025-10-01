اعلام قیمت طلا و سکه نهم مهرماه ١۴٠۴

به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه نهم مهر ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ٣ هزار و ٨۶۴ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٠ میلیون و ۶٧۴ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ٢۴ عیار به ١۴ میلیون و ٢٣٢ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ١١٣ میلیون و ۶۶٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١٠۶ میلیون و ۴١٠ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ۶٠ میلیون و ۴۶٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣۴ میلیون و ۶۶٠ هزار تومان رسید.

