جزئیات فروش فوق العاده خودرو + لینک ثبت نام

به گزارش ایلنا، در پی استقبال گسترده متقاضیان از هشتمین دوره ثبت درخواست خرید خودرو به شیوه اولویت‌بندی، شرکت ایران‌خودرو با صدور اطلاعیه‌ای رسمی از تمدید مهلت ثبت‌نام در این طرح خبر داد.

مهلت ثبت نام خودرو

براساس اطلاعیه شماره ۲ که با شماره بخشنامه ۴۹۲۶ و به تاریخ ۱۴۰۴/۷/۸ صادر شده، مهلت نهایی ثبت درخواست خرید که پیش‌تر تا پایان روز پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه تعیین شده بود، اکنون تا ساعت ۲۴ روز یک‌شنبه ۱۳ مهرماه تمدید شده است. این تصمیم با هدف فراهم‌سازی فرصت برابر برای کلیه متقاضیان و تسهیل فرآیند ثبت‌نام اتخاذ شده است.

در همین راستا، مهلت ثبت اطلاعات مربوط به متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده نیز با تغییر مواجه شده و از تاریخ ۸ مهرماه به تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ انتقال یافته است. متقاضیان این بخش می‌بایست اطلاعات خود را از طریق سامانه www.nnhk.ir ثبت کنند.

زمان اعلام نتایج

برگزاری مراسم اولویت‌بندی متقاضیان واجد شرایط نیز پس از پایان مهلت ثبت‌نام و با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی انجام خواهد شد. جزئیات مربوط به این مراسم و زمان دقیق آن از طریق وب‌سایت رسمی ایران‌خودرو به نشانی ikcopress.ir اطلاع‌رسانی می‌شود. همچنین نتایج نهایی اولویت‌بندی از طریق سامانه فروش اینترنتی شرکت به نشانی ikcosales.ir در بخش «جزئیات سفارشات» در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.

گفتنی است، سایر شرایط عمومی و اختصاصی شرکت در این دوره از جمله جدول روش‌های فروش و ضوابط مربوط به آن، بدون تغییر پابرجاست و ثبت‌نام‌کنندگان باید طبق همان دستورالعمل‌ها اقدام کنند.

