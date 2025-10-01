تثبیت قیمت نفت در پی تردیدها درباره فشار عرضه و تقاضا
قیمت نفت پس از دو روز افت، در پی رصد برنامههای اوپکپلاس و تعطیلی دولت آمریکا به ثبات رسید.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت پس از دو روز کاهش، روز چهارشنبه (نهم مهر) ثابت ماند، زیرا سرمایهگذاران برنامههای اوپکپلاس برای افزایش تولید در ماه آینده و تأثیر تعطیلی دولت ایالات متحده بر فعالیت اقتصادی و تقاضای سوخت را زیر نظر گرفتند.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال برای تحویل در ماه دسامبر، تا ساعت ۵ بامداد روز چهارشنبه (نهم مهر) بهوقت گرینویچ با ۲۸ سنت افزایش، به ۶۶ دلار و ۳۱ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۲۶ سنت افزایش، ۶۲ دلار و ۶۳ سنت برای هر بشکه دادوستد شد.
هر دو شاخص برنت و دابلیوتیآی آمریکا روز دوشنبه (هفتم مهر) بیش از ۳ درصد کاهش یافتند که شدیدترین افت روزانه از یکم اوت (دهم مرداد) بهشمار میآید، در معاملههای روز سهشنبه (هشتم مهر) هم هرکدام از دو شاخص افت ۱.۵ درصدی را تجربه کردند.
سوگاندا ساچدوا، بنیانگذار مؤسسه تحقیقاتی اساس ولثاستریت (SS WealthStreet) مستقر در دهلینو بیان کرد: این ضعف تا حد زیادی ناشی از تحولات سمت عرضه است، زیرا هشت عضو ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپلاس) بهتدریج در حال احیای تولید هستند و این موضوع نگرانیها از مازاد عرضه احتمالی را افزایش میدهد.
سه منبع مطلع از مذاکرات اعلام کردند که هشت عضو اوپکپلاس احتمال دارد تصمیم بگیرند روزانه ۵۰۰ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکهای خود را برای ماه نوامبر به بازارهای جهانی بازگردانند؛ رقمی که سه برابر رقم اکتبر (۱۳۷ هزار بشکه در روز) خواهد بود.
این تصمیم همسو با تلاش عربستان سعودی برای پس گرفتن سهم بازار مطرح شده است.
دو منبع دیگر اعلام کردند که هشت عضو اوپکپلاس در حال بررسی لغو روزانه ۲۷۴ هزار تا ۴۱۱ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه خود برای ماه نوامبر هستند.
منبع سوم هم گفت: این رقم میتواند به ۵۰۰ هزار بشکه در روز هم برسد.
اوپک در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (X) اعلام کرد که گزارشهای رسانهای درباره برنامه هشت عضو اوپکپلاس برای لغو روزانه ۵۰۰ هزار بشکهای کاهش عرضه داوطلبانه «گمراهکننده» است.
فشار بیشتر بر قیمتها پس از انتشار گزارش صنعتی مبنی بر کاهش ذخیرهسازیهای نفت خام آمریکا در حالی رخ داد که ذخیرهسازیهای بنزین و فرآوردههای تقطیری در هفته گذشته افزایش یافته بود.
به گفته منابع بازار با استناد به برآوردهای مؤسسه نفت آمریکا (API)، ذخیرهسازیهای نفت خام در هفته منتهی به ۲۶ سپتامبر (چهارم مهر) ۳ میلیون و ۶۷۰ هزار بشکه کاهش یافته است. در مقابل، ذخیرهسازیهای بنزین یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و ذخایر فرآوردههای تقطیری ۳ میلیون بشکه افزایش یافتهاند.
ساچدوا افزود: در حالی که ذخیرهسازیهای نفت خام آمریکا روندی کاهشی داشته است، سرعت کاهش ذخیرهسازیها کُند شده و این موضوع احساسات صعودی بازار را تعدیل میکند.
دولت آمریکا روز چهارشنبه بخش زیادی از فعالیتهای خود را تعطیل کرد؛ اقدامی در پی اختلافهای عمیق حزبی که مانع از دستیابی کنگره و کاخ سفید به توافق بودجه شده است.
سازمانهای دولتی هشدار دادهاند که پانزدهمین تعطیلی دولت از سال ۱۹۸۱، انتشار گزارش اشتغال ماه سپتامبر را متوقف خواهد کرد، سفرهای هوایی را کُند میکند، تحقیقات علمی را به حال تعلیق درخواهد آورد، پرداخت حقوق سربازان را متوقف خواهد کرد و منجر به مرخصی اجباری ۷۵۰ هزار کارمند فدرال با هزینه روزانه ۴۰۰ میلیون دلار میشود.
در همین حال، دادههای مربوط به فعالیت کارخانهها در آسیا، بزرگترین منطقه مصرفکننده نفت جهان نیز به نگرانیها در مورد تقاضای سوخت افزوده است.
بررسیها در روز چهارشنبه نشان داد فعالیت تولیدی در بیشتر اقتصادهای بزرگ آسیایی در ماه شهریور کاهش یافته است؛ روندی که ناشی از تقاضای ضعیف چین، رشد کُندتر ایالات متحده و تعرفههای قریبالوقوع واشنگتن بوده و فشار مضاعفی بر منطقه وارد کرده است.