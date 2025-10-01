خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بر اساس اعلام سازمان حمایت؛

مالیات نخستین نقل‌وانتقال خودرو بر عهده خودروساز است نه مردم

مالیات نخستین نقل‌وانتقال خودرو بر عهده خودروساز است نه مردم
کد خبر : 1694137
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مالیات نخستین نقل‌وانتقال خودرو بر عهده شرکت‌های عرضه کننده است و مصرف‌کنندگان موظف به پرداخت آن نیستند.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آمده است: با توجه به پیگیری‌های دستگاه‌های نظارتی، بررسی‌های این سازمان و استعلام صورت گرفته از سازمان امور مالیاتی، مالیات نخستین نقل‌وانتقال خودرو بر عهده شرکت‌های عرضه کننده بوده و مصرف‌کنندگان موظف به پرداخت آن نیستند. 

با توجه به بررسی‌های این سازمان، برخی از عرضه کنندگان، مالیات مذکور را در صورتحساب‌های صادره از مشتریان دریافت می‌کنند که از منظر این سازمان بلاوجه بوده و تذکرات لازم برای اقدامات اصلاحی به آنها داده شده و موضوع در حال پیگیری است.

بدیهی است در صورت رعایت نکردن موضوع توسط عرضه کنندگان، این واحد‌ها به مراجع تعزیری و قانونی معرفی خواهند شد؛ ضمن اینکه مصرف کنندگان نیز در صورت مواجهه با دریافت چنین مبالغی، حق دارند موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح قضائی پیگیری کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی