پیش بینی تولید ۱.۸ میلیون تن برنج در سال جاری

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مجید آنجفی سطح زیر کشت کنونی برنج را حدود ۶۷۰ هزار هکتار اعلام کرد و افزود: با توجه به محدودیت شدید منابع آب، میزان تولید برنج در سال جاری حدود ۱.۸ تا ۲ میلیون تن برآورد می شود.

وی با بیان این که این میزان، پیش بینی اولیه تولید است، اظهار کرد: در صورت شرایط مناسب تامین آب و کشت دوم، این مقدار متناسب با سطح کشت، بیشتر خواهد شد.

