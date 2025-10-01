پیشبینیها نشاندهنده کاهشهای جدی منابع آبی است
معاون مدیرکل دفتر برنامهریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران، بر ناترازی منابع آبی کشور، ضرورت استفاده از منابع نامتعارف و هدفگذاری افزایش ۴۱ درصدی تأمین آب صنعت در برنامه هفتم توسعه تمرکز داشت.
به گزارش ایلنا از مدیریت منابع آب ایران، بهیه جعفری، معاون مدیرکل دفتر برنامهریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران، در این نشست در سخنانی، به تشریح وضعیت کنونی منابع آبی کشور و چالشهای پیشرو پرداخت.
وی با اشاره به ناترازیهای موجود در حوزه آب، خاطرنشان کرد: دورنمای منابع آبی کشور چه در حوزه آبهای سطحی و چه زیرزمینی چندان مطلوب نیست و پیشبینیها نشاندهنده کاهشهای جدی در آینده است.
جعفری در ادامه به جایگاه تأمین آب صنعت در برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: در این برنامه تأمین آب صنایع حدود ۳.۷ درصد پیشبینی شده و محورهایی همچون استفاده از منابع آب نامتعارف، ایجاد بازار مبادله این منابع و بازتخصیص آب صنعت مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته وی، هدفگذاریها نشان میدهد که تا پایان برنامه هفتم باید حدود ۴۱ درصد افزایش در تأمین آب صنعت نسبت به وضع موجود محقق شود.
جعفری همچنین بر راهبردها و راهکارهای متنوع برای تأمین پایدار آب صنعت تأکید کرد و توضیح داد: مدیریت مصرف، جایگزینی منابع آب، جابجایی صنایع و ایجاد بازار بهرهوری آب از جمله راهکارهایی است که میتواند در این مسیر به کار گرفته شود.