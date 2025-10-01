ماملو از مدار خارج شد؟

عیسی بزرگ‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره انتشار اخباری مبنی بر از مدار خارج شدن سد ماملو اظهار داشت: سد ماملو به حجم مرده رسیده ولی انتقال آب از آن از جریان پایه و حجم مرده ادامه دارد.

وی تاکید کرد: بنابراین این سد از مدار خارج نشده ولی میزان آب انتقالی کاهش یافته است.

سخنگوی صنعت آب گفت: میزان کاهش آب انتقالی با مدیریت مصرف توسط مشترکین قابل مدیریت است.

وی کلان‌شهر تهران را پیشانی تنش آبی معرفی کرد و افزود: حجم ذخایر پشت سدهای پنج‌گانه تهران در مهرماه امسال ۲۵۸ میلیون مترمکعب بوده، در حالی که سال گذشته ۴۸۵ میلیون و در بلندمدت ۶۱۸ میلیون مترمکعب ثبت شده است؛ به عبارتی نسبت به پارسال ۲۲۷ میلیون مترمکعب عقب هستیم.

