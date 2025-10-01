خبرگزاری کار ایران
برگزاری بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی در تهران

برگزاری بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی در تهران
بیست‌وچهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی (IRAN HVAC&R) از ۱۱ تا ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و میزبان صدها شرکت داخلی و خارجی خواهد بود.

به گزارش ایلنا، نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی یکی از مهم‌ترین رویدادهای صنعتی کشور است که هر ساله در تهران برگزار می‌شود. این نمایشگاه فرصتی برای عرضه جدیدترین تجهیزات، فناوری‌ها و خدمات در حوزه تهویه مطبوع، گرمایش، سرمایش، لوله‌کشی، اتوماسیون ساختمانی و بهینه‌سازی مصرف انرژی فراهم می‌کند.

این نمایشگاه  از روز ۱۱ تا ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران واقع در بزرگراه چمران برگزار می‌شود. این رویداد چهار روزه هر ساله در همین مجموعه میزبان فعالان صنعت از داخل و خارج کشور است.

حضور گسترده شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی

در این دوره بیش از ۴۵۰ شرکت داخلی و خارجی حضور خواهند داشت. شرکت‌کنندگان از ۱۴ کشور مختلف جهان شامل کشورهای اروپایی، آسیایی و همسایگان منطقه‌ای به تهران می‌آیند تا محصولات و توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند. این رویداد بستر مناسبی برای تبادل دانش، انتقال فناوری و گسترش همکاری‌های تجاری بین‌المللی فراهم می‌کند.

بازدیدکنندگان و اهداف نمایشگاه

طبق پیش‌بینی‌ها، امسال بیش از ۲۵ هزار بازدیدکننده تخصصی شامل مهندسان، پیمانکاران، مدیران پروژه، فعالان صنعت و علاقه‌مندان حوزه تاسیسات از نمایشگاه بازدید خواهند کرد.

این نمایشگاه علاوه بر معرفی تازه‌ترین دستاوردها، فرصتی برای مذاکرات تجاری، عقد قراردادهای همکاری و توسعه بازارهای صادراتی نیز به شمار می‌آید.

اهمیت برگزاری رویداد

برگزاری نمایشگاه تاسیسات سرمایشی و گرمایشی در شرایطی که تقاضا برای تجهیزات بهینه و کم‌مصرف رو به افزایش است، می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی راهکارهای نوین در کاهش مصرف انرژی و ارتقای کیفیت خدمات ساختمانی در کشور ایجاد کند.

همایش‌ها و نشست‌های تخصصی

همزمان با نمایشگاه، نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی در زمینه فناوری‌های نوین، صرفه‌جویی انرژی و سیستم‌های هوشمند ساختمانی برگزار خواهد شد. این بخش علمی نمایشگاه فرصت مناسبی برای فعالان صنعت است تا با آخرین روندهای جهانی آشنا شوند.

چشم‌انداز صادراتی

یکی از اهداف اصلی این نمایشگاه، تقویت جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی است. با توجه به حضور هیئت‌های تجاری از کشورهای مختلف، انتظار می‌رود بسیاری از مذاکرات به انعقاد قراردادهای صادراتی در حوزه تجهیزات سرمایشی و گرمایشی منجر شود.

