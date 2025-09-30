خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واریز سود سهام عدالت از فردا آغاز می شود

واریز سود سهام عدالت از فردا آغاز می شود
کد خبر : 1693925
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: واریز مرحله دوم سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه‌پذیر از روز چهارشنبه نهم مهر سال ۱۴۰۴ آغاز می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از  سازمان بورس و اوراق بهادار، حجت‌الله صیدی افزود: پیرو مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، مرحله دوم سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲ شرکت های سرمایه پذیر و برای دومین بار منافع حاصل از سود سهام عدالت مربوط به سنوات اخیر به حساب بیش از ۴۴ میلیون سهامدار واریز خواهد شد.

وی با بیان اینکه مبلغ سود پرداختی به سهامداران عدالت به دلیل واریز سود سنوات قبل و یا سود متوفیان به وراث آنها متفاوت خواهد بود، اظهار داشت: دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی مبلغ ۷۴۷ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۸۸۱ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه هر دو گروه سهامداران مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت، سود دریافت می کنند، افزود: امیدواریم با همکاری شبکه بانکی، ظرف ۴۸ ساعت کل فرایند توزیع سود به اتمام برسد.

مرحله نخست واریز سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۲ اواخر سال گذشته با مشارکت ۱۹ بانک انجام شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی