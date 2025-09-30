واریز سود سهام عدالت از فردا آغاز می شود

وی با بیان اینکه مبلغ سود پرداختی به سهامداران عدالت به دلیل واریز سود سنوات قبل و یا سود متوفیان به وراث آنها متفاوت خواهد بود، اظهار داشت: دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی مبلغ ۷۴۷ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۸۸۱ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه هر دو گروه سهامداران مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت، سود دریافت می کنند، افزود: امیدواریم با همکاری شبکه بانکی، ظرف ۴۸ ساعت کل فرایند توزیع سود به اتمام برسد.

مرحله نخست واریز سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۲ اواخر سال گذشته با مشارکت ۱۹ بانک انجام شد.