استانداردهای FATF برای اذیت کردن ایران طراحی نشده‌ است/ انزوای پولی و مالی، نتیجه عدم همکاری با FATF

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ضرورت عضویت در FATF گفت: اصولاً استانداردهای این نهاد برای اذیت کردن ایران طراحی و جهان‌شمول نشده بلکه چالش دائمی تمام کشورهای دنیا است و کشورهای مختلف برای این موضوع ساختارسازی و سازماندهی لازم را انجام داده‌اند.

به گزارش ایلنا، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری  و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم پیش تر گفته بود که پذیرش یا عدم پذیرش توصیه‌های FATF ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد نیست  که اجباری برای همراهی ایران باشد. 

 رئیس مرکز اطلاعات مالی در موضع گیری های گذشته خود تأکید کرده بود: تعامل  با FATF مشابه اخذ گواهی نامه رانندگی است که اگر می خواهیم مسیر توسعه اقتصادی را با  سرعت بیشتری طی کنیم باید آن را اخذ کنیم و اگر نمی خواهیم، کسی مجبورمان نمی کند و اختیار با خودمان است و می توانیم پیاده مسیر را برویم ولی باید تمام هزینه هایش را هم بپذیریم.

این مقام مسئول تصریح کرده بود: یک کشور می‌تواند هر زمانی که بخواهد همکاری خود را با FATF متوقف کند که نتیجه آن در بدترین حالت ورود به لیست سیاه و اقدامات تقابلی است و نه قطعنامه‌ای صادر می‌شود و نه جنگی رخ می‌دهد. 

به گفته وی، تبعات عدم همکاری با FATF، در قالب انزوای پولی و مالی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش شهرت ریسک و تحمیل هزینه‌های روزافزون بر بدنه اقتصادی کشور ظهور و بروز می‌کند.

خانی با اشاره به اینکه باید به این باور برسیم که موضوع عادی‌سازی پرونده کشور با FATF به‌هیچ‌وجه به جلب رضایت و توافق با یک نهاد معطوف نمی‌شود، ادامه داد: عادی‌سازی پرونده کشور با FATF یعنی اعتمادسازی و اثبات کارآمدی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران به تعداد قابل‌توجهی نهادهای منطقه‌ای، بین‌المللی و تخصصی در سطح جهان  از جمله 9 نهاد منطقه‌ای FATF، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، کمیته نظارتی بازل، سازمان ‌همکاری و توسعه اقتصادی، سامان امنیت و همکاری اروپا، انجمن بین‌المللی ناظران بیمه، نهادهای ناظر بر بازار اوراق بهادار، بانک توسعه آفریقا، بانک توسعه آسیایی و سازمان شانگهای  که امروز با معماری چند سطحی و شبکه‌ای پیچیده از تمام کشورهای جهان، در حال اجرای دقیق قواعد و توصیه‌های FATF و مشارکت فعال در به‌روزرسانی توصیه‌های این نهاد هستند.

بنا به تأکید دبیر شورای عالی پیشگیری  و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ارزیابی‌های دوره‌ای و به‌تبع آن رتبه‌بندی کشورها در چارچوب استانداردهای FATF فقط چالش ایران نیست و اصولاً استانداردهای این نهاد برای اذیت کردن ایران طراحی و جهان‌شمول نشده بلکه چالش دائمی تمام کشورهای دنیا است و کشورهای مختلف برای این موضوع ساختارسازی و سازماندهی لازم را انجام داده‌اند.

 

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
