مدیران خودرو
از سرگیری ثبت رسمی پهپادهای غیرنظامی در کشور

«سامانه ثبت و پلاک‌گذاری پهپادهای غیرنظامی« به‌طور رسمی آغاز به‌کار کرد و از امروز پرواز هرگونه پهپاد غیرنظامی بدون پلاک غیرقانونی است.

به گزارش ایلنا، در راستای ساماندهی و قانونمند‌سازی فعالیت‌های پهپادی، سامانه ثبت مالکیت و دریافت پلاک پهپادهای غیرنظامی فعال شد. از این پس، کلیه دارندگان پهپادهای کشاورزی، تصویربرداری، نقشه‌برداری و سایر کاربردهای غیرنظامی موظفند نسبت به ثبت و دریافت پلاک از طریق پایگاه اینترنتی  https://uas.caa.ir/  اقدام کنند.

گروه وسایل پرنده فوق‌سبک سازمان هواپیمایی کشوری نیز در راستای وظایف ذاتی خود و به‌منظور ایجاد ثبات، مدیریت و به‌کارگیری ایمن این وسایل پرنده، اقدام به فعال‌سازی این سامانه نموده است.

بر اساس ضوابط ابلاغ‌شده، فعالیت هرگونه پهپاد غیرنظامی فاقد پلاک، غیرقانونی محسوب شده و با محدودیت‌ها و تبعات قانونی همراه خواهد بود.

همچنین متقاضیان فعالیت در این حوزه می‌توانند با مراجعه به شیوه‌نامه ۹۰۶۰ از شرایط و الزامات مربوطه آگاهی یابند.

هموطنان گرامی در صورت هرگونه سؤال یا پیگیری می‌توانند با شماره  9 - 66078700-021 داخلی 806  تماس حاصل فرمایند.

